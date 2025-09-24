Desde el 22 de septiembre hasta el 22 de octubre, el Sol estará en Libra. La energía libriana disponible nos invita a comprender el desarrollo vincular: vivimos en sociedad y descubrimos mejor quiénes somos al relacionarnos.

Con el Sol en Libra, es fundamental comprender su rol en la secuencia del Zodíaco, para conocer qué información trae para cada signo y ascendente y aprovechar al máximo su energía. Signo por signo, te contamos cómo hacerlo.

Temporada Libra: cómo aprovechar su energía según tu signo y ascendente

Entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre, el Sol estará transitando por Libra. Este es el séptimo signo y viene después de Virgo (un signo cuyo elemento es la Tierra). En la rueda zodiacal, este signo de Aire es el primero que se encuentra enfrentado a otro: Aries, su eje opuesto complementario (de Fuego).

Con Libra se considera que empieza el desarrollo vincular: vivimos en sociedad y descubrimos mejor quiénes somos al relacionarnos. En la astrología, la energía del signo de la balanza se asocia al equilibrio, la belleza y el encuentro armónico con el otro.

Después de los tiempos más revolucionados que trajeron los eclipses en la temporada virginiana, ahora, es tiempo de buscar nuestro balance interno, ajustar nuestro centro, calibrar y ecualizar lo que ya no nos beneficia en nuestro desarrollo.

La energía libriana sienta sus bases en las relaciones con el otro, por lo que es un buen momento para enfocarse en nuestros vínculos; tanto para registrar las necesidades de nuestro entorno (compañeros, amigos, pareja, socios y aliados), como para ver si en las relaciones que entablamos somos respetados y contemplados.

Temporada Libra: uno por uno, cómo aprovechar su energía según tu signo y ascendente

Aries

Para el Sol en Aries , esta temporada trae energía de negociación. Puede ser una buena oportunidad para desplegar capacidades diplomáticas, y así demostrar que no siempre se quiere tener la razón y que se sabe conceder.

, esta temporada trae energía de negociación. Puede ser una buena oportunidad para desplegar capacidades diplomáticas, y así demostrar que no siempre se quiere tener la razón y que se sabe conceder. Para el ascendente, se pone el foco en la pareja porque Libra es su eje complementario y se activa esa zona de la carta natal. Es buen momento para trabajar los puntos de encuentro y para ablandar tensiones con elegancia.

Tauro

Para el Sol en Tauro , la energía acompaña para conectar con el disfrute en pareja y la búsqueda del equilibrio cotidiano. También es buen momento para empezar danza, algo que genere bienestar casi instantáneo.

, la energía acompaña para conectar con el disfrute en pareja y la búsqueda del equilibrio cotidiano. También es buen momento para empezar danza, algo que genere bienestar casi instantáneo. Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la rutina y, en ese sentido, esta temporada de Libra puede ser útil para incorporar hábitos (sociales, deportivos, intelectuales, lo que te haga bien) que optimicen la armonía interna.

Géminis

Para el Sol en Géminis , la temporada libriana es afín por su energía vincular y mental. Es buen momento para establecer alianzas estratégicas y fortalecer vínculos comerciales o de afinidad.

, la temporada libriana es afín por su energía vincular y mental. Es buen momento para establecer alianzas estratégicas y fortalecer vínculos comerciales o de afinidad. Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la identidad y la energía acompaña para buscar el punto de apoyo interno, para ver cómo, si se está en eje, la energía circula sin obstáculos.

Cáncer

Para el Sol en Cáncer , es buen momento para tomar una decisión, ya sea de mudanza, vincular o laboral. La energía acompaña para enfrentar una situación difícil con una interesante mezcla de elegancia y amo

, es buen momento para tomar una decisión, ya sea de mudanza, vincular o laboral. La energía acompaña para enfrentar una situación difícil con una interesante mezcla de elegancia y amo Para el ascendente, se ilumina la base emocional de la carta natal y es posible que se esté ante una situación familiar expansiva, inédita y movilizante. Es un antes y después en la forma en que se piensa la dinámica de familia.

Leo

Para el Sol en Leo , la temporada de Libra pone el acento en lo social y despierta las ganas de salir, de conocer gente, de hacerse ver. Al mismo tiempo, es una buena oportunidad para ejercitar el registro vincular, observar qué le pasa al resto y dejar espacio.

, la temporada de pone el acento en lo social y despierta las ganas de salir, de conocer gente, de hacerse ver. Al mismo tiempo, es una buena oportunidad para ejercitar el registro vincular, observar qué le pasa al resto y dejar espacio. Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la comunicación y es una oportunidad para lanzar un proyecto, para mejorar la estrategia de marketing. En términos vinculares, también es buen momento para buscar una forma equitativa de relacionarse.

Virgo

Para el Sol en Virgo , la temporada libriana invita a discriminar y descartar lo que no es útil, con el objetivo de optimizar los recursos y seleccionar con mejor criterio dónde se invierte la energía.

, la temporada libriana invita a discriminar y descartar lo que no es útil, con el objetivo de optimizar los recursos y seleccionar con mejor criterio dónde se invierte la energía. Para el ascendente, sucede algo parecido porque se activa la zona de la carta natal asociada a los recursos y los valores. La energía acompaña para afinar la puntería, para cuidarse más de la autoexigencia y ver cómo distribuir el tiempo sin sobrecargarse.

Libra

Para el Sol en Libra , esta temporada trae buen humor, vitalidad, y sobre todo, potencia el talento de seducción y encantamiento. Además, es un momento ideal para buscar el equilibrio interno y, de esa manera, relacionarse más armónicamente y sin tensiones con la pareja.

, esta temporada trae buen humor, vitalidad, y sobre todo, potencia el talento de seducción y encantamiento. Además, es un momento ideal para buscar el equilibrio interno y, de esa manera, relacionarse más armónicamente y sin tensiones con la pareja. Para el ascendente, es buen momento para hacer balance y ver si aparece el propio deseo, o si más bien se responde a las demandas de las otras personas desde la complacencia. Buen momento para disfrutar.

Escorpio

Para el Sol en Escorpio , la temporada de Libra trae energía de cierre porque en el plano inconsciente se prepara el terreno para el ciclo solar que se avecina el mes que viene. Es un momento de repliegue y quietud, condición necesaria para dejar ir y prepararse para lo nuevo.

, la temporada de trae energía de cierre porque en el plano inconsciente se prepara el terreno para el ciclo solar que se avecina el mes que viene. Es un momento de repliegue y quietud, condición necesaria para dejar ir y prepararse para lo nuevo. Para el ascendente sucede algo parecido, ya que el Sol en Libra activa la zona de la carta natal asociada a los finales. Es una oportunidad para echar luz sobre cómo fue el último año y empezar a ver cómo despunta el futuro.

Sagitario

Para el Sol en Sagitario , la temporada libriana trae energía de grupo, de equipo, de conexión y reencuentro con las amistades. Es buen momento para hacerle lugar a planes divertidos y no perder de vista la importancia de la distensión.

, la temporada libriana trae energía de grupo, de equipo, de conexión y reencuentro con las amistades. Es buen momento para hacerle lugar a planes divertidos y no perder de vista la importancia de la distensión. Para el ascendente sucede algo parecido porque el Sol en Libra ilumina la zona de la carta natal asociada a lo colectivo y los grupos de afinidad. También, en términos laborales, es una oportunidad para afianzar un equipo de trabajo y, desde un punto de vista personal, la energía acompaña para retomar el contacto con viejas amistades.

Capricornio

Para el Sol en Capricornio , habrá energía de balance y evaluación. Es bueno saberlo como parte de un proceso que está en curso porque la temporada de Libra tiene la doble función de hacer ver el camino recorrido para entender, también, qué metas falta alcanzar.

, habrá energía de balance y evaluación. Es bueno saberlo como parte de un proceso que está en curso porque la temporada de Libra tiene la doble función de hacer ver el camino recorrido para entender, también, qué metas falta alcanzar. Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la profesión y los objetivos personales. Es buen momento para planificar a qué objetivos conviene dedicarle más atención.

Acuario

Para el Sol en Acuario , la temporada libriana es afín por su energía abstracta y sociable. La energía acompaña para armar equipos de trabajo funcionales, en donde cada integrante pueda cumplir su parte y nadie se sobrecargue.

, la temporada libriana es afín por su energía abstracta y sociable. La energía acompaña para armar equipos de trabajo funcionales, en donde cada integrante pueda cumplir su parte y nadie se sobrecargue. Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada al extranjero y la dirección de vida. Es un buen momento para animarse a hacerse preguntas simples, pero profundas: ¿estoy viviendo donde me gustaría vivir? ¿Estoy viviendo cómo me gustaría vivir?

Piscis