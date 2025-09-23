Del 22 de septiembre al 23 de octubre, el Sol se pasea por los grados de Libra, el séptimo signo en la rueda zodiacal, que marca la “segunda mitad” del zodíaco: la etapa en la que empezamos a considerar al otro de verdad, como un par.

Además, Libra es el segundo signo de aire, el puente entre Géminis y Acuario, y cumple un rol clave buscando el balance, este signo invita a escucharnos, comprendernos y querernos. Te contamos cómo es la energía de Libra y qué significa para cada signo del Zodíaco.

Sol en Libra 2025: qué significa su energía para cada signo del Zodíaco

La energía de Libra se ubica entre Virgo y Escorpio: llega después de que Virgo ordenó el mundo material y antes de que Escorpio profundice sin concesiones en lo emocional. La tarea de este signo de aire es la del equilibrio: embellece las estructuras virginianas y dialoga para encontrar puntos en común, sentando bases para relaciones que el escorpión después sostendrá y explorará a fondo.

En Libra, el Sol está en caída, lo que significa que el Yo se deja un poco en segundo plano y su expresión depende de los contextos y personas que lo rodean. Regido por Venus, este signo vive por el amor, la suavidad, la paz, el arte y la estética. Le encanta agradar y caer bien, aunque a veces puede perderse en las conciliaciones que hace para mantener estos valores. Su carácter complementario con Aries se nota justamente en esta búsqueda de equilibrio.

Qué significa su energía para cada signo:

Los signos más beneficiados por esta energía son Libra y los otros signos de aire, Géminis y Acuario, junto con los signos que reciben sextiles, Leo y Sagitario. Para ellos, el Sol trae armónicos, potencia la vitalidad y ofrece oportunidades concretas para avanzar en sus proyectos personales.

Por otro lado, los signos cardinales, –Aries, Cáncer y Capricornio– se enfrentan a aspectos inarmónicos: oposición para Aries y cuadraturas para los otros dos. Esto no es negativo, sino que marca los lugares donde se puede catalizar la acción y detectar posibles cambios para mejorar.

Tauro, Virgo, Escorpio y Piscis no reciben aspectos mayores con Libra, así que sienten su influencia de manera más neutra o suave. Aun así, pueden activarse los temas que Libra propone: salir de nosotros mismos, aprender a ser dos, aceptar la dualidad presente en todo, escucharnos, tolerarnos y alcanzar acuerdos que generen armonía, amor y belleza en la vida diaria.

Cómo aprovechar la energía del Sol en Libra

La temporada de Libra es perfecta para dejar el autocentrismo de lado y mirar hacia los demás. Es un momento ideal para trabajar la relación con el otro, cultivar la autoestima, practicar la escucha, cerrar acuerdos y contratos, y también para celebrar uniones civiles o casarse si se da el contexto.

Trabajá en tus vínculos

Es momento de revisar cómo te relacionás: pareja, amigos, colegas. Practicá la escucha activa y buscá acuerdos justos.

Libra es la balanza: podés organizar mejor tu tiempo entre trabajo y descanso, mente y cuerpo, obligaciones y placer.

Pequeños cambios en la decoración, el estilo personal o incluso rodearte de arte, música y naturaleza ayudan a sintonizar con Venus, regente de Libra.

Si tenés que negociar o resolver un conflicto, este es el mejor momento: la energía libriana favorece el tacto y el diálogo.

Es temporada para abrirte a nuevas personas, salir, compartir, generar alianzas.

El riesgo de Libra es perderse en el otro. Cuidar tu propio balance te ayuda a no caer en la complacencia excesiva.

En síntesis: esta temporada es ideal para equilibrar, disfrutar de la belleza, fortalecer vínculos y buscar armonía en todas las áreas de tu vida. ¡Feliz temporada!