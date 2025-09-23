Con la temporada de Libra en marcha, la energía se desplaza de la estabilidad de la tierra (propia de la temporada de Virgo) hacia la fluidez del aire. Este cambio invita a abrirse a nuevas posibilidades, conectar con la armonía y buscar el equilibrio en cada aspecto de la vida. En este contexto, los rituales se convierten en aliados simples pero poderosos para canalizar la energía libriana y aprovechar al máximo su influencia.

Temporada de Libra: rituales fáciles y efectivos para cada signo del Zodíaco

Libra nos impulsa a enfocarnos en los vínculos, en la belleza de lo cotidiano y en la búsqueda de balance entre lo personal y lo compartido. A continuación, te compartimos rituales fáciles y efectivos, signo por signo, para que acompañes este tránsito astrológico y te sintonices con la energía del aire.

Aries

Ritual de limpieza y apertura del corazón

Enciende una vela roja coral un viernes por la tarde.

Escribe en un papel lo que deseas soltar (miedos, tensiones, patrones repetitivos).

Quema el papel con cuidado mientras visualizas una luz dorada envolviéndote.

Coloca una rosa blanca cerca de tu cama para armonizar tus sueños.

Tauro

En la noche enciende una vela blanca y escribe en un papel aquello que deseas dejar atrás: hábitos, pensamientos o relaciones estancadas. Luego quemalo (de forma segura) diciendo: «Libero lo que me retiene, para recibir lo que me espera»

Agradece en silencio y deja que la vela se consuma.

Géminis

Cada mañana, mírate al espejo durante un minuto, en silencio. Luego, escribe en un papel una cualidad positiva que deseas manifestar ese día (como “sabiduría”, “calma”, “claridad”). Guárdalo contigo. Este ritual ayuda a centrar tu energía dispersa y alinear tu pensamiento con tu propósito.

Cáncer

Escribe en un papel lo que deseas soltar.

Quémalo con intención y agradecimiento.

Luego, visualiza una puerta abriéndose frente a ti.

Este ritual te ayudará a alinearte con las nuevas energías y comenzar un nuevo ciclo con conciencia.

Leo

Durante la noche enciende una vela dorada y quema el papel con intención de liberar.

Luego, escribe tus nuevos propósitos en otro papel y guárdalo bajo el sol del día siguiente, para impregnarlo de energía renovadora.

Virgo

Baño de purificación lunar

Hierve agua con romero, lavanda y sal marina.

Déjala enfriar y añade unas gotas de aceite esencial de limón.

Báñate con esta mezcla desde los pies a la cabeza, visualizando cómo se disuelven tus miedos y cargas mentales.

Libra

Enciende una vela azul clara.

Escribe en un papel lo que deseas soltar (miedos, relaciones, patrones).

Quémalo con intención de transformación.

Luego, en otro papel, escribe tus deseos para este nuevo ciclo solar.

Guárdalo en tu altar o agenda personal.

Este ritual acompaña la energía de la Luna Nueva y del eclipse, ayudando a soltar con conciencia y abrirte a lo nuevo.

Escorpio

Enciende una vela color vino o violeta durante la noche.

Escribe en un papel todo lo que deseas soltar: pensamientos, hábitos, personas, temores.

Quema el papel de forma segura diciendo:

“Libero lo que ya no me sirve. Hago espacio para mi evolución.”

“Libero lo que ya no me sirve. Hago espacio para mi evolución.” Deja que la vela se consuma al menos por una hora y agradece en silencio.

Sagitario

Enciende una vela blanca y una azul.

Escribe en un papel aquello que deseas liberar (hábitos, miedos, relaciones).

Quema el papel con la vela blanca, en un recipiente seguro.

Luego, escribe tus nuevas intenciones, lo que deseas manifestar.

Guarda este segundo papel bajo tu almohada hasta la próxima Luna Nueva.

Este sencillo ritual alineará tus energías con la renovación que propone el eclipse.

Capricornio

Enciende una vela verde oliva y escribe en un papel aquello que deseas soltar: miedos, viejos patrones, inseguridades.

Quema ese papel con cuidado, y agradece por el espacio que ahora abres para lo nuevo.

Acuario

Enciende una vela blanca al amanecer.

Escribe en un papel lo que deseas dejar atrás (hábitos, relaciones, temores).

Quema ese papel con gratitud y sopla sobre las cenizas al viento.

Luego, escribe tus nuevas intenciones con tinta azul y guárdalas en un libro o altar personal.

Este ritual te ayudará a alinear tu voluntad con los ciclos cósmicos de transformación.

Piscis