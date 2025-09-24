Desde el 22 de septiembre hasta el 22 de octubre, el Sol estará en Libra. Esta temporada libriana llega como recordatorio de que la vida es un equilibrio inestable entre lo que queremos, lo que necesitamos y lo que realmente podemos sostener. El Tarot, fiel a su estilo directo, trae para cada signo un aviso que mezcla oportunidad, verdad y un toque incómodo que no podrás esquivar. Conocé qué mensaje tiene para vos.

Temporada Libra: el mensaje del Tarot para cada signo del Zodíaco

La temporada Libra siempre llega como un recordatorio de que la vida es un equilibrio inestable entre lo que queremos, lo que necesitamos y lo que realmente podemos sostener. Este 2025 no es diferente: las relaciones, las decisiones y las pequeñas batallas internas se vuelven imposibles de ignorar.

Por su parte, el Tarot, trae para cada signo un aviso que mezcla oportunidad, verdad y un toque incómodo que no podrás esquivar. El mensaje para cada signo será fundamental para saber qué energía hay disponible en este período cargado de aire, espejos y elecciones.

Aries – IV de Bastos

La temporada Libra te encuentra en un momento de logros que merecen celebrarse, aunque tu impulso natural sea mirar ya la próxima meta. El Cuatro de Bastos te invita a bajar el ritmo, reconocer lo que has construido y permitirte disfrutar sin pensar en el siguiente desafío. Puede ser un proyecto que al fin rinde frutos, una relación que se consolida o una sensación de estabilidad que hacía tiempo no sentías. Celebra, reúne a las personas que te sostienen y agradece lo conseguido, pero no pierdas de vista que mantener lo logrado también requiere cuidado. No intentes demostrar nada a nadie: la verdadera victoria es poder habitar el presente.

Tauro – Los Enamorados

La carta de Los Enamorados te coloca frente a una elección que ya no admite más dilaciones. Esta temporada pide que definas qué es lo que realmente deseas, ya sea en una relación, un trabajo o un estilo de vida. El corazón tira hacia un lado y la razón hacia otro, y aunque te encante la seguridad, seguir en el medio solo desgasta. No todo se trata de romance: puede ser una sociedad profesional, una mudanza, una decisión económica que cambia la estructura de tu vida. El tarot te recuerda que no elegir también es elegir, y normalmente es la opción menos favorable. Mira con honestidad, reconoce lo que te da paz y da el paso que llevas meses evitando.

Géminis – Caballero de Oros

La energía de este Caballero te pide disciplina y constancia, dos palabras que no suelen ser tus favoritas. Libra abre un periodo en el que los avances llegan, pero solo si trabajas con paciencia y método. Es momento de comprometerte con lo que realmente importa, de sostener rutinas y de dejar de saltar de idea en idea solo por la emoción de lo nuevo. Los frutos de tu esfuerzo no aparecerán de un día para otro, pero cada pequeño paso cuenta. Si aprendes a encontrar placer en la consistencia, descubrirás que la verdadera libertad está en la base sólida que construyes cada día.

Cáncer – Sota de Espadas invertida

Esta carta invertida es una advertencia: demasiada curiosidad puede convertirse en un problema. Durante la temporada de Libra habrá información circulando por todos lados, rumores, mensajes confusos y verdades a medias. Antes de reaccionar o tomar partido, asegúrate de comprobar los hechos. Podrías sentir la tentación de investigar o de analizar cada detalle, pero no todo lo que escuches merece tu atención. El tarot te aconseja observar en silencio, escuchar con cuidado y filtrar lo que realmente importa, porque hablar antes de tiempo solo te llevará a enredos innecesarios. A veces proteger tu paz significa saber menos.

Leo – IX de Oros invertida

El Nueve de Oros al revés cuestiona la imagen de autosuficiencia que tanto te gusta mostrar. Tal vez has alcanzado metas importantes, pero esta temporada te hace preguntarte si la independencia que exhibes es tan sólida como parece. Puede haber una dependencia emocional o material que prefieres no ver, o un esfuerzo por mantener un brillo que empieza a sentirse pesado. Disfruta de tus logros, pero no uses el éxito como una máscara que oculte lo que te incomoda. La verdadera fuerza no está en aparentar perfección, sino en reconocer lo que todavía necesita cuidado

Virgo – VIII de Oros invertida

El Ocho de Oros invertido señala cansancio, rutina y la sensación de trabajar mucho sin ver el resultado esperado. La temporada de Libra te empuja a preguntarte si todo ese esfuerzo sigue teniendo sentido o si simplemente estás en piloto automático. Quizá sea momento de revisar métodos, de dejar una tarea que ya no aporta nada o de replantear metas que han perdido su fuerza. No se trata de abandonar, sino de enfocar mejor tu energía. Menos trabajo por inercia y más acciones conscientes te devolverán el equilibrio que tanto necesitas.

Libra – El Mago

Tu temporada llega con la carta perfecta para recordarte tu poder de manifestar. El Mago es la chispa que transforma ideas en realidad, pero también el recordatorio de que el encanto no lo es todo si no hay acción. Las oportunidades para crear, iniciar proyectos o dar un salto en lo personal están sobre la mesa, pero dependerán de tu capacidad para usar los recursos que ya tienes y no quedarte solo en la teoría. Hablar, negociar, proponer… todo puede salir bien si te mueves con inteligencia y un toque de estrategia. No esperes a que otros tomen la iniciativa: tú tienes las herramientas, ahora úsala.

Escorpio – Reina de Copas

La Reina de Copas trae una ola de emociones profundas, de esas que te obligan a mirar lo que sientes aunque preferirías disimularlo. Durante la temporada de Libra, tu intuición estará más afilada que nunca, y eso significa que percibirás verdades que otros aún no ven. Es tiempo de escuchar lo que tu corazón lleva tiempo susurrando, de cuidar tus vínculos y de permitirte cierta vulnerabilidad, incluso si eso te asusta. La carta también habla de empatía, pero cuidado: no cargues con las emociones de los demás como si fueran tuyas. Sentir es un don, no una condena, siempre que sepas poner límites.

Sagitario – VII de Espadas

El Siete de Espadas es la carta de las jugadas estratégicas, las verdades a medias y los movimientos que requieren discreción. Esta temporada de Libra podrías sentir la tentación de hacer algo fuera de lo habitual para proteger tus planes o avanzar en silencio. No es necesariamente negativo, pero el tarot te advierte que todo lo que se oculta tarde o temprano sale a la luz. Piensa dos veces antes de prometer, firmar o confiar en alguien sin pruebas. Usa tu ingenio para abrir caminos, pero no te conviertas en tu propio obstáculo por actuar sin transparencia.

Capricornio – IX de Espadas

El Nueve de Espadas trae esas noches largas en las que la mente no deja de dar vueltas. Durante Libra, los pensamientos ansiosos o los miedos que guardas bajo llave pueden intensificarse, obligándote a enfrentarlos. El Tarot no te envía esta carta para asustarte, sino para recordarte que muchas de esas preocupaciones son más grandes en tu cabeza que en la realidad. Hablar, pedir ayuda o simplemente escribir lo que te atormenta será una forma de liberarte. No luches en silencio: la claridad llega cuando te atreves a poner palabras a lo que pesa.

Acuario – Rey de Espadas invertida

El Rey de Espadas al revés te pide que revises cómo usas tu mente y tu palabra. Durante esta temporada podrías sentirte tentado a imponer tu visión o a discutir solo por tener la razón, pero el Tarot te avisa que la inteligencia sin empatía se convierte en frialdad. Tal vez también estés recibiendo información confusa o lidiando con alguien que manipula con argumentos. Escucha, cuestiona y no creas que tener la última palabra es sinónimo de victoria. La verdadera claridad surge cuando sabes cuándo hablar… y cuándo callar.

Piscis – La Sacerdotisa invertida

La Sacerdotisa al revés indica que tu intuición, normalmente tu brújula más fiable, puede estar nublada. Durante la temporada de Libra podrías sentirte desconectado de tu voz interior o confundido por señales contradictorias. El riesgo está en buscar respuestas fuera, en consejos ajenos o en distracciones que solo añaden ruido. El Tarot te invita a recuperar el silencio, a desconectar del exceso de información y a reconectar con tu mundo interno, aunque al principio parezca incómodo. La claridad llegará cuando dejes de buscarla en todas partes menos en ti

Con información de Horóscopo Negro