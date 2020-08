A una semana de la reapertura de hoteles, críticas a Gutiérrez y sus medidas

El titular de la Asociación de Hotelería y Gastronomía, Gustavo Ammann, dijo que a más de una semana que se habilitaron los alojamientos para recibir a trabajadores esenciales el balance es que la apertura no ayudó al sector. Además, señaló que las críticas del gobernador Omar Gutiérrez dirigidas hacia él tuvieron "errores conceptuales" y marcó que los créditos más los costos fijos están generando un endeudamiento.

"La situación para el sector es complicadísima y lo que se ha ido obteniendo es endeudamiento. Cualquier crédito con tasa blanda o a cero cuando hay cero ingresos en estos momentos es alta y no puede devolverse", sostuvo Gustavo Ammann en declaraciones al programa Vos A Diario de la radio de Río Negro.

Ante este panorama resaltó que es fundamental que se declare una Ley de Emergencia que contemple la parte laboral, tributaria, crediticia y de servicios públicos. "Permite marcar pautas y, de alguna manera, establecer criterios y orientar al Poder Ejecutivo como para que tome medidas en función de esta emergencia", indicó.

Ammann aclaró que el proyecto nacional de emergencia turística "no cuenta con el beneplácito del sector porque es una ley que piensa para el futuro y nosotros necesitamos una ley que contemple lo de ahora". Dijo que tras un reclamo hubo un compromiso del gobierno nacional de cambiarla, "pero no sabemos qué va a pasar".

Al panorama del sector, Ammann sumó que hay otros gastos fijos que aportan a la crisis y que engrosan el endeudamiento, como son los servicios públicos.

Al respecto mencionó que se “se viene reclamando en lo que se refiere a la potencia garantizada en la energía eléctrica donde la cooperativa Calf genera una garantía de potencia” pero que hoy representa el 50% de la factura cuando no se está usando "por lo que es incoherente".

Hoteles cerrados o vacíos

Sobre la apertura de los alojamientos para recibir a trabajadores esenciales en el conglomerado Neuquén - Plottier - Centenario dijo que el movimiento "fue mínimo" y precisó que en un relevamiento que realizaron en 25 hoteles, hay 12 abiertos y solo se ocupó el 1%. Estimó que la tendencia continúa “porque no se observa movimiento”.

"Mientras no tengamos circulación y el regreso de los vuelos aerocomerciales, el transporte interprovincial, la circulación con La Pampa y San Luis, mal van funcionar los hoteles", afirmó.

Omar Gutiérrez expresó semanas atrás que cada dueño de un establecimiento podía decidir si abría para alojar a trabajadores esenciales ya que "algunos que hacen otra utilización, dicen que no lo dejamos trabajar", en clara referencia al referente hotelero, aunque nunca lo nombró. Además, el mandatario lo tildó de desagradecido "porque llegó desarraigado de su ciudad sin posibilidad de desarrollo alguno y hoy tiene uno de los principales emprendimientos turísticos"

Ante esos dichos, Ammann respondió que "no es agradable recibir ese cuestionamiento y crítica del gobernador" y marcó que fue un error del mandatario" al enfocar en un tema personal ya que cuando yo hablo lo hago como presidente de la asociación hotelera gastronómica".

Además, señaló que el gobernador se equivoca en el planteo: “no soy un desagradecido con lo que me dio Neuquén, sino que he volcado en inversiones con lo que me dio Neuquén" y resaltó que vino a la provincia "por decisión personal".