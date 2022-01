Ibero llamó al aislamiento directo cuando hay síntomas y desalentó el testeo

La hoy secretaria de Planificación, Mercedes Ibero retomó esta mañana el informe semanal del Covid para resaltar que el fuerte aumento de los contagiados no representa subas preocupantes en la ocupación en las terapias y reclamar el aislamiento directo cuando se tenga síntomas, desalentando el hisopado frente a la gran demanda existente en los centros. «El testeo no es medicamento, ni es vacunación», remarcó.

Ibero -que dejó su cargo en el ministerio de Salud y, ahora, es secretaría de Planificación- volvió a su reporte semanal de los miércoles. “Soy médica”, remarcó frente a su rol actual.

En su repaso, la funcionaria enumeró el crecimiento de los positivos en la provincia, pero minimizó su impacto en las unidades de terapia. Recordó que al finalizar el 2020 se registraban 3157 contagiados, de los cuales, “72 estaban en terapia y, al concluir el 2021, los internados eran 27 (no todos con respiradores”). Menos de un tercio.

Precisó, después, que actualmente hay 68 camas libres y detalló la ocupación provincial, con 9 internaciones en Cipolletti, 8 en Roca, 4 en Bariloche, 3 en Allen, 2 en Catriel y 3 en Viedma.

Insistió con la necesidad de la vacunación porque “más del 70% de los pacientes en terapia no están vacunados o no lo tienen completa”. Contó de un joven de 39 años, internado en la UTI Bariloche, con antecedentes y que no tiene ninguna dosis.

En otra parte, Ibero aceptó que “seguramente en Río Negro ya está circulando la variante Ómicron” por el rápido contagio advertido, a pesar que en el último informe del Malbrán no aparece pero se trata de un relevamiento de los últimos 14 días. Ese reporte consigna, entre otras, 115 de Delta y 132 de Manaos.

Insistió en “no relajarnos” y convocó a cumplir con “las medidas para no contagiarnos”, y aplicarse “las vacunas para no llegar a terapia”.

“Estamos llenando los hospitales para los testeos, que no es medicación, ni vacunación, ni por eso voy a tener un Covid más grave o menos grave. Lo importante es aislarse cuando tenemos síntomas. Pero, hay quienes son contactos estrechos, sin síntomas, y van a testear por las dudas y así salgo. No es así. No sirve de nada ir a testear o hacer colas, directamente hay que aislarse cuando se tienen síntomas”, manifestó Ibero.