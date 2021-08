Iberó: “Los candidatos de Juntos representamos lo que hoy necesita el país”

“Juntos no eligió candidatos que sean políticos de años o que se merezcan un cargo porque vienen militando desde hace mucho tiempo. Juntos eligió lo que hoy necesita el país, alguien que sepa mucho de economía y que sepa mucho de salud” señaló la pre candidata a diputado Nacional por Juntos Somos Río Negro, Mercedes Iberó, quien recorre la Región Sur rionegrina en el marco de la campaña electoral para las PASO.

Destacó la importancia de sumar al Congreso de la Nación más representantes de partidos provinciales “que aporten a lograr el federalismo que el país necesita” y en este sentido resaltó lo que los representantes de JSRN pueden aportar.

“Los diputados son los que representan a los ciudadanos de cada provincia. Pero si uno observa a los representantes de los dos grandes partidos, al votar una ley, sin importar si beneficia o perjudica a Río Negro, o a cualquier otras provincia, votan a favor si la presentó el partido de ellos y sino la votan en contra” afirmó y agregó que en este contexto “la única manera de votar lo que los rionegrinos necesitamos es que JSRN tenga más representantes. Nosotros no tenemos que levantar la mano para hacerle caso al oficialismo o a la oposición”.

Detalló que esta situación quedó en evidencia cuando se votó la ley de los superpoderes que presentó el presidente Alberto Fernández por la pandemia. “Alberto Weretilneck pidió que los gobernadores puedan definir en sus provincias y los intendentes en sus municipios. Se modificó el proyecto y fue muy beneficioso”.

Quien esta al frente de la situación epidemiológica en la provincia de Río Negro que se decretó la pandemia, afirmó que “toda la pandemia se manejó desde Buenos Aires. Las clases fue un ejemplo claro de la disputa entre los dos grandes partidos políticos. Si dabas clases era porque apoyabas a Rodríguez Larreta y si no dabas clases apoyabas al presidente o a Kicilof. Y lo que pasaba en Río Negro o en otra provincia no importaba. En Buenos Aires se definía: si cerraba todo, había que cerrar todo acá, y teníamos ciudades que no tenía casos. Se viven peleando. La única manera que garantiza el federalismo y que no se maneje todo desde Buenos Aires, es que existan más representantes de los partidos provinciales que defiendan los intereses de las provincias. Y en este contexto, JSRN tiene mucho para aportar. Somos una fuerza que dialoga, que no rompe, excepto que sean consecuencias tremendas para la provincia, pero se pueden aceptar algunas cosas y estar en contra de otras. Así debe ser” señaló.

Respecto a la particular campaña que plantea la pandemia, sin grandes actos, ni recorridas, Iberó sostuvo que el contacta cara a cara con pequeños grupos de personas, le “encanta” y le permite escuchar y ser escuchada de una manera mas directa y franca y “eso a mi me llena”.

“En esta campaña los candidatos de JSRN nos mostrarnos tal cual somos. Le decimos a la gente lo que venimos haciendo y lo que vamos a hacer. Lo que queremos para que los rionegrinos esté cada día mejor” sentenció.