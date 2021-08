Identidad no binaria, la pregunta que sorprendió en un concurso para elegir defensores

El Consejo de la Magistratura de Neuquén está en la última etapa de un concurso para seleccionar un defensor o defensora penal destinado a la ciudad de Neuquén.

De los 11 participantes que se anotaron para competir apenas tres llegaron a la entrevista personal con los consejeros. Nadie se sorprendió: apenas unos meses atrás hubo otro concurso para otra defensoría penal, se inscribieron 10 y también llegaron 3 a la fase final.

Ese concurso lo ganó Pablo Luciano Marrazo, un neuquino de 35 años residente en Buenos Aires que causó una excelente impresión. Su pliego debe pasar el filtro de la Legislatura.

El martes próximo, en tanto, se definirá el otro ganador entre tres participantes: el ex candidato a intendente de Rincón de los Sauces por el macrismo José Quintero Marco; el ex fiscal de Rincón de los Sauces Fabián Flores y la abogada neuquina que trabaja en una defensoría porteña Luciana García Cáneva.

Ninguno sobresalió hasta ahora en antecedentes ni en la etapa técnica. Acumulan un puntaje de 35,21; 31,81 y 27,7 sobre 80 posibles. Quedan 20 puntos en juego.

Identidad no binaria y Código Penal

José Quintero Marco, candidato a defensor penal en Neuquén.

En la entrevista personal, el consejero Sergio Gallia mencionó el decreto del presidente Alberto Fernández que reconoce la identidad no binaria. Y concretamente les preguntó si creen que tendrá impacto en el Código Penal o si habrá que modificar alguna legislación, por la cuestión de los agravantes, atenuantes, o por ciertos delitos en los que el género es determinante.

La pregunta tomó por sorpresa a los participantes, que son entrevistados por separado. Salieron del paso con mayor o menor soltura, a veces equivocando la terminología o mezclando conceptos, indicio claro de que el tema debe ser estudiado en profundidad.

Quintero Marco por ejemplo dijo que "en el siglo 21 hay personas que se conciben de forma distinta y el género no los define, o se definen así, no binarios, y me parece bien que el Estado les dé la posibilidad de que no tengan un género en sí mismo. Esto empezó con el matrimonio igualitario y con tantos otros derechos que se han ido otorgando y me parece bien".

"El derecho tiene otra visión, nuevos paradigmas. Hoy el travestismo estaría dentro de un homicidio calificado por el género. Todo esto habrá que verlo en la práctica. Y ver si se encuadraría un tipo legal y de ahí que corresponda la consecuencia jurídica".

Ex fiscal Fabián Flores, ahora candidato a defensor penal en Neuquén.

A su turno Fabián Flores indicó que "hubo algunas discusiones en la figura del femicidio, del travesticidio. El género no binario va a traer consecuencias que serán zanjadas por la doctrina y la jurisprudencia. Entiendo el espíritu del decreto, aportar mayores derechos, pero será algo que de caso a caso vaya a traer mucha tela para cortar"

"Seguramente irá acompañado de legislación en aquellos extremos fácticos que se presenten", dijo.

Luciana García Cáneva contestó que "concede nuevos derechos a personas que no se sentían identificadas con el sexo asignado en el DNI o que revisten físicamente".

Afirmó que "la perspectiva de género no incluye solamente a las mujeres, es para todos los grupos vulnerables diferentes del sexo masculino o que se define como masculino".

"Todo lo que implique la visión de género tiene que incluir a las mujeres como a estos grupos no binarios. Deben ser protegidos e incluidos a partir de políticas públicas del Estado", añadió.

Luciana García Cáneva, candidata a defensora penal de Neuquén.

Hizo la observación más original de todas: "En juicios por jurados también debe tenerse en cuenta una nueva composición"

Por último señaló que "en los agravantes hay que incluir a les no binarios porque cuantas veces escuchamos que se afecta a la persona por su elección de ser homosexual, por tener una vida diferente socialmente. También ahí habría que incluir a los no binarios. Para mí, todas las personas, no importa cómo se identifican, tienen que ser protegidos. Hay que luchar por incluirlos".