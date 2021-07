Quiénes serán las primeras personas en recibir su DNI no binario en Neuquén

El decreto 476/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial de la Nación establece que los documentos nacionales de identidad y los pasaportes incluirán la posibilidad de que en el campo "sexo" se incluya la opción "x", para aquellas personas que no se sientan comprendidas en el binomio masculino/femenino. Argentina se convierte así en el primer país en Latinoamérica en sumar esta incorporación, en función de la ley de identidad de género sancionada en 2012.

En Neuquén hay seis personas que ya lograron la rectificación de su partida de nacimiento y aguardan su nuevo DNI. El Registro Civil de la provincia hizo lugar a esta solicitud luego de pedirle opinión a la Dirección de Diversidad, que argumentó que no había ningún obstáculo legal para oponerse.

"La ley 26.743 no ha sido sancionada desde un concepto binario, permitiendo cambiar solo de un género a otro, sino que al permitir y establecer que la identidad de género es la “vivencia interna e individual del genero tal como cada persona la vive” permite, acepta y reconoce otras identidades fuera del binario: la identidad de cada persona, que perfectamente puede entonces no ser ninguna de esas dos", manifestó la abogada Mariana González en su dictamen.

"Yo inicié el trámite el 9 de enero de 2019. La partida me llegó el 10 de mayo de este año. Lo inicié porque es un derecho la identidad y nos puede ayudar a afrontar este sistema y su burocracia, nos ayuda a acceder a derechos como la salud, la vivienda. Y es un bajón andar con el DNI diciendo “ahora respetame”, pero es una herramienta para poder decirlo. "Ahora tengo el DNI, aunque sea respetame ahora". Así que estoy esperándolo re ansioso", afirmó Dann Castro, que es un joven no binario de 28 años.

La ley de identidad lo que permite es el cambio en el documento y en la partida de nacimiento del nombre de pila, imagen y el sexo a través de un trámite administrativo, sin autorización judicial. Hasta el momento las personas trans/travestis hacían la modificación femenino/masculino, o a la inversa. La "x", dice el decreto, incluye un paraguas de expresiones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada, u otra acepción con la que pudiera identificarse.

Dann explicó que quienes se manifiestan como personas no binarias "no nos identificamos con los opuestos varón/mujer, pero si nos podemos identificarnos parcialmente o ser fluidos dentro de esos géneros, o estar totalmente fuera del género". Por eso es importante este acto de reconocimiento que hace hoy el Estado, ya que abre la puerta también, por ejemplo, a la producción de datos estadísticos del país, que ya no sean sólo medidos en términos de varón/mujer (tasas de empleo, desocupación, alfabetización).

“Yo arranqué el trámite por una cuestión de visibilización. Creo que aparecer en los números, que se nos tenga en cuenta dentro de las categorías tiene que ver también con una cantidad de población. Visibilizarme, hacerme parte de ese número, no para una cuestión de naturalización, sino para una cuestión de avance progresivo de la sociedad”, agregó Luriel, de 24 años, que también recibió su partida en mayo.

Él contó que en la familia y en los grupos sociales en general "es una permanente salida del closet, si es que tenes ganas y tenes la validación. Por eso por ahí destaco el hecho de que todo el tiempo nos tenemos que estar buscando manadas, o aliades, para estar en nuestro lugares".

Sentirse seguros para las personas no binarias implica no solo que respeten su nombre al momento de una consultan médica, sino que no reciban amenazas o agresiones físicas en la calle por cómo visten, por caso. La violencia que pretende ser "correctiva" es un ataque de odio.

De hecho hay Estados que no reconocen estas categorías por lo que el Registro Civil, indica el decreto, deberá informar a todas aquellas personas que soliciten el trámite "sobre las posibilidades de ver restringido su ingreso, permanencia y/o situación de tránsito" independientemente "de que su Documento de Viaje sea un Documento Nacional de Identidad o un Pasaporte."

Lucifer, de 29 años, comenzó el trámite “por la necesidad de tener el derecho a mi identidad, a salir como me autopercibo y también para visibilizar que existen identidades por fuera del binario, y de la norma establecida”.

Dann, Luci y Luriel ya iniciaron el trámite en Neuquén. Foto Florencia Salto.

Glosario

Identidad de género: en Argentina la ley 26.743 la define como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Esto involucra la modificación de la apariencia a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido.

Expresión de género: es la forma en la que nos manifestamos al mundo. Comprende el estilo personal, la vestimenta, el peinado, el maquillaje, el modo de hablar. Las personas cuya expresión de género no se ajusta a estereotipos ("un hombre debe usar ropa oscura”) y expectativas sociales ("un hombre es un líder") pueden ser objeto de acoso y agresiones físicas o psicológicas.

No binario: espectro de identidades y expresiones de género que no asumen el par binario varón masculinidad/mujer feminidad como una opción excluyente de manera estricta, en base al sexo asignado al nacer.

Pronombres: no solo respetamos la identidad de género de una persona no binaria al llamarla por el nombre elegido, sino también consultándole con que pronombre se reconoce (él/ella/elle).