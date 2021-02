Independiente de Neuquén va por el ascenso: hora y cómo mirar el partido

Momentos únicos atraviesa Independiente de Neuquén. No solo por haber cumplido 100 años ayer, en un día donde el recuerdo de la historia del club estuvo a flor de piel con saludos por doquier, de propios y extraños.

Es que el plantel de primera división del Rojo está en las puertas de concretar el gran sueño de volver al Federal A. Hoy a las 17, en Patagones, Independiente enfrentará a Bolívar en la final donde se pone en juego uno de los cuatro boletos para subir de categoría.

En las últimas horas del viernes y primeras del sábado, la delegación fue despedida en la sede de la calle José Rosa por un puñado de hinchas que alentó al grupo mientras festejaba el centenario.

Desde la intimidad del colectivo, Mauricio Villa dialogó con Río Negro sobre el momento previo al partido de hoy.

‘‘El plantel es consciente de que va a jugar una final y está disfrutando el momento. Estamos muy contentos todos. Para nosotros no es una sorpresa llegar hasta acá y venimos trabajando para esto. Nuestro objetivo antes de arrancar la pretemporada era ascender y estamos a un paso. El plantel está enfocado, pero feliz’’, afirmó el delantero, uno de los referentes.

No muchos ubicaban a Independiente como candidato a ser el representante regional en esta instancia, pero Villa confesó que siempre fue el objetivo. ‘‘El grupo está muy unido, fuerte y convencido. Mucha gente está sorprendida de donde estamos parados, pero nosotros no. Lo hablé con Guille (Doglioli) y nosotros cuando empezó el regional en 2020 nos propusimos ascender con los jugadores de la zona y la impronta del cuerpo técnico. Si no hubiésemos pasado de fase aquella vez, hace un año y medio, no estaríamos acá’’, declaró Villa.

Una de las características de este equipo es el sentido de pertenencia y las ganas de meterse en la historia. Confluyen los intereses individuales para conformar otro superior, el colectivo.

‘‘Ante las adversidades el grupo se hizo muy fuerte y se quedaron los jugadores con hambre de gloria, que quieren triunfar y progresar en el fútbol. Con eso y con el trabajo llegamos hasta acá. Lo que trabajamos en la semana se plasmó en la cancha’’, explicó el jugador.

En cuanto a lo que fue el torneo, Villa comentó que ‘‘en lo futbolístico fuimos de menor a mayor. Sufrimos un golpe duro contra Alianza (en el debut, 1-2 de visitante). A partir de ahí no teníamos margen de error y cambiamos la mentalidad. En estos torneos se puede jugar pero también hay que meter y correr. Fue lo que nos pasó en Cutral Co, donde jugamos pero ellos metieron y ganaron por eso. Cuando lo hicimos, ganamos todos los partidos’’.

De cara al partido de hoy, el rival tiene jugadores de experiencias y llega invicto, con siete victorias y cinco empates en doce encuentros. Se trata de un conjunto con jerarquía.

‘‘De la cabeza estamos muy bien y físicamente también. Trabajamos en la semana con algunos tips que Guille nos pasó de Bolívar sobre la característica de algunos jugadores. Vimos donde podemos lastimarlos. Obviamente, para defender ellos tienen puntos muy altos y tenemos que tener cuidado en eso. Puede pasar cualquier cosa, pero el plantel está convencido de lo que quiere’’, subrayó Mauri.

El fútbol argentino despierta suspicacias arbitrales, sobre todo en las categorías de ascenso. Hay varios ejemplos recientes que respaldan las sospechas y el hecho de jugar contra el equipo que banca Marcelo Tinelli, que tiene mucho peso AFA, no es un dato menor.

El árbitro será Pablo Núñez, quien ya estuvo involucrado en uno de los partidos donde Güemes de Santiago del Estero ganó con polémica. Luego, ese equipo terminó ascendiendo a la Primera Nacional.

Sin embargo, los futbolistas de Independiente están enfocados en jugar y nada más. ‘‘La verdad que en eso ni pensamos. Estamos enfocados en la final al cien por cien y no pensamos en el poder de Bolívar en lo extrafutbolístico’’, cerró Villa.

El partido se podrá seguir por la página oficial de facebook de Independiente.