Intento de femicidio en Centenario: “Nunca me lo imaginé”

“Decía que íbamos a morir juntos, pero nunca imaginé lo que iba hacer”, narró Laura, víctima de un intento de femicidio por parte de su expareja, Juan Antonio Mercau. El hombre, quien en agosto fue condenado por abusar sexualmente de una hija de Laura, sigue prófugo.

Lo está desde el 29 de noviembre cuando ingresó a la vivienda de la víctima ubicado en el barrio Sarmiento en Centenario y le disparó con un arma de fuego en la sien. Luego de un semana internada, y ser intervenida quirúrgicamente, la mujer recibió el alta ya se encuentra en su vivienda con custodia policial.



Laura habló con radio Cumbre y contó algunos detalles de la relación que tenía con Mercau. “Nunca me imaginé lo que iba hacer, ahora tengo un poco de terror y miedo de que aparezca. Decía cosas, pero nunca lo tomé en serio, decía que íbamos a morir juntos, pero yo no me lo imaginé porque en la relación que tuvimos si bien el era posesivo nunca fue agresivo y violento, entonces lo que me pasó no me lo esperaba”, contó la mujer.

Agregó que Mercau la controlaba y que su vida debía girar en torno a él. En el momento del intento de femicidio, el hombre tenía una prohibición de acercamiento.



Laura relató que, días antes de episodio, fue a la Comisaría Quinta para realizar una denuncia pero que no se la tomaron porque el personal de turno se encontraba en un allanamiento. Luego trascendió, tras una marcha que se realizó en Centenario hasta el destacamento policial, que otras mujeres que integraban la protesta cuestionaron que no fueron bien tratadas las mujeres que se acercaron a las sedes policiales a radicar denuncias por violencia de género.



La víctima dijo que se encuentra bien tras recibir el alta y que en algunos meses deberá realizarse estudios para tener precisiones sobre el proceso de recuperación. Deberá realizar un proceso de kinesiología para recuperar la movilidad en uno de sus brazos que la perdió y además debe tomar medicación.



Mercau continúa prófugo. Desde fiscalía señalaron que una vez que se dé con el paradero será acusado por intento de femicidio. Por el momento, la policía encontró el vehículo con el que se había escapado, una Toyota Hilux Blanca, abandonada en Vista Alegre.

Laura señaló que su hermana vio a Mercau en Vista Alegre pasar a gran velocidad luego de lo que sucedió, luego hallaron el vehículo.