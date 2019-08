Interna en Cambiemos: denuncian que el MPN financia a Monteiro

La participación en las elecciones con lista propia del quiroguista Juan Monteiro (candidato a intendente por Juntos Por Neuquén) tomó ribetes de escándalo cuando el dirigente del Pro de Neuquén, concejal y actual candidato a diputado nacional Francisco Sánchez sostuvo que esa decisión fue motorizada por el MPN, que financiaría su campaña proselitista.



“Llama la atención gente que está financiada por otros partidos políticos. Tanto despliegue económico por parte de quien nunca tuvo un peso ni ninguna posibilidad política”, dijo Sánchez en clara alusión a Monteiro.

Consultado si se refería al radicalismo o al sector de Yenny Fonfach que se vio relegado en al lista cuando se incorporó Libres del Sur con la candidatura de Cecilia Maletti, respondió que “el radicalismo está claramente trabajando con nosotros”.



Según Sánchez, “lo que dice la calle es que (Monteiro) está financiado por la misma persona que aportó para 16 listas colectoras y que tiene todos los carteles en la ciudad. Es mucha plata puesta en la calle”, disparó.



Al ser nuevamente consultado por si el partido provincial aporta fondos a Monteiro, en concejal dijo: “Es lo que dice todo el mundo y creería que es así. Él ya me había dicho personalmente que tenía una invitación de parte del MPN para lanzarse como candidato a intendente; y después de que hizo esto, se me hizo difícil conversar con él después de que tomó semejante decisión”, dijo cuando se le preguntó si siendo parte del mismo equipo del quiroguista no lo había llamado.

El intendente Horacio "Pechi" Quiroga aseguró que Bermúdez es su único candidato a intendente. Foto Juan Thomes



Monteiro rechazó los dichos de Sánchez y aseguró que “no me sorprende nada, son parte de la runfla que da vueltas alrededor de Bermúdez. El Pro mandó a votar al MPN en las elecciones de marzo e incorporó a Libres del Sur ahora en la lista, entonces, si trabajaron en contra de Quiroga que se puede esperar. Me quieren hacer parte de una sociedad de la que no soy ni seré parte (por el MPN)”.