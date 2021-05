Jorge Rial habló desde Miami luego de haber recibido la vacuna contra el coronavirus

El periodista Jorge Rial confirmó, desde Miami, que ya está vacunado contra el coronavirus.

“Soy vacunado, me vacuné el sábado a la mañana apenas llegué en el campus de la Universidad de Miami”, anunció en la apertura de su programa TV Nostra.

“No hace falta anotarte, te piden algunas preguntas sobre salud, y vas a una segunda carpa que se divide en dos según la vacuna que elegís. Tenían la Pfizer y la Johnson, yo elegí la Johnson porque es una sola dosis”, explicó el conductor.

“Te vacunan los marines, vestidos de fajina- continuó Rial- Te sentás y te pinchan. Te dan el certificado y esperas 15 minutos para irte”.

Al ser consultado sobre si había presentado algún efecto colateral, Rial contestó: “Esa noche me subió fiebre, tuve 37.9. Sentí un estado febril, pero no me dolió el cuerpo, dormí nueve horas después. Lo que sí siento es un gran alivio, de sacarme una mochila de encima”.

En otro tramo de su intervención, volvió a explicar los motivos de su decisión. “Estaba esperado el turno y no llegaba. Empezaron a aparecer muchos casos cercanos, y lo de Mauro (Viale) fue muy fuerte, nos pegó a todos”, reconoció.

Rial también se refirió a su postura anterior, en la que se mostraba crítico respecto a quienes se vacunaban en el exterior. “Hubo un castigo enorme hacia mi (...) Yo no me escondí, no puse una excusa para venir a vacunarme ni truché nada. Vine cuando se pudo, cuando lo liberaron. Esa es la gran diferencia, todo lo demás lo barnizaron”, agregó el conductor y ratificó que los dichos de Carlos Zannini lo impulsaron definitivamente a tomar la decisión.

"Me vacuné por miedo- prosiguió Rial- Me cagué en las patas, de verdad sentí que si me pegaba, me mataba".

Por último, el conductor de América desmintió que haya sufrido algún tipo de agresión durante su viaje. “Tuve cero problemas en el vuelo, al contrario. Muchos me dijeron ‘haces bien, nos tenemos que salvar’. Además, el 99 por ciento de la gente que viajó en ese avión, venía a vacunarse”, concluyó.