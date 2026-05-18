Roca suma un nuevo cruce sobre el Canalito: en qué calle está y cómo cambia el tránsito

La Municipalidad de Roca dejó habilitado un nuevo cruce de calzada sobre el canalito, ubicado en calle Santa Cruz entre Isidro Lobo e Irigoyen. La obra fue inaugurada por laintendenta María Emilia Soria y apunta a mejorar la circulación tanto vehicular como peatonal.

El nuevo paso busca descomprimir el tránsito en calles lindantes y favorecer un tránsito más fluido y seguro, según afirmaron desde el municipio. El cruce cuenta con un puente de una sola mano, con sentido sur-norte, y una calzada de 5,20 m de ancho.

El cruce se encuentra en el canal secundario de riego, en calle Santa Cruz entre Isidro Lobo e Irigoyen.

Además, se construyeron veredas de hormigón en ambos lados del puente, de 1,65 m de ancho, con rampas de accesibilidad para garantizar una circulación inclusiva. La intervención también incluyó la colocación de luminarias, cartelería vial, barandas de contención y trabajos de parquizado.

Desde el Municipio indicaron que también se realizaron reparaciones en el cordón existente para mejorar la infraestructura del sector.

La obra forma parte del programa de remodelación integral de las plazas del canalito, impulsada por el Ejecutivo local con el objetivo de mejorar los espacios públicos de la ciudad.