Anuncian un «Argentina Week» en París para captar inversiones europeas en Vaca Muerta y minería

El Gobierno nacional busca expandir su estrategia de captación de capitales extranjeros con un fuerte desembarco en el Viejo Continente. El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, anunció de manera oficial que el país organizará un Argentina Week en París durante la segunda mitad de 2026, una iniciativa ratificada en simultáneo por el canciller Pablo Quirno enfocada en consolidar el interés de firmas europeas en áreas estratégicas del desarrollo local.

Ante la consulta de Bloomberg Línea, Quirno adelantó que el evento de inversiones probablemente se concrete una vez finalizado el verano del hemisferio norte. Según los datos aportados por la representación diplomática en París, las inversiones francesas en Argentina registraron un incremento del 50,7% durante los primeros 18 meses de la gestión de Javier Milei, una tendencia que el Palacio San Martín busca acelerar mediante este nuevo foro de negocios enfocado en energía, minería, agroindustria y tecnología.

El empuje del acuerdo Unión Europea-Mercosur y el litio

El contexto normativo global asoma como el principal viento de cola para la cumbre parisina. Desde el pasado 1 de mayo de 2026, el histórico acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur ingresó en su fase de aplicación provisional tras un cuarto de siglo de negociaciones.

Aunque el Parlamento Europeo remitió el texto al Tribunal de Justicia de la UE —un paso institucional que podría demorar la aprobación plena por un lapso de hasta dos años—, la Comisión Europea optó por activar provisionalmente sus pilares clave. Este marco normativo ya habilita reducciones arancelarias inmediatas, como la eliminación progresiva del arancel del 35% que pesaba sobre el ingreso de automóviles europeos al bloque sudamericano.

Para la delegación argentina, este nuevo escenario comercial y jurídico funciona como un blindaje de previsibilidad que refuerza el atractivo ante los inversores europeos. El objetivo prioritario en París será transformar las ventajas arancelarias del tratado en flujos concretos de financiamiento corporativo dirigidos a la infraestructura de Vaca Muerta, la minería de cobre y litio, y los desarrollos vinculados a la economía del conocimiento.

El antecedente de Nueva York y los millones en danza

La edición francesa buscará replicar el formato del Argentina Week de Nueva York, celebrado entre el 9 y el 11 de marzo de este año. Aquel foro, coorganizado por firmas de la talla de JPMorgan, Bank of America y el fondo de riesgo Kaszek, reunió a más de 410 inversores de Wall Street, 128 CEOs corporativos y un contingente de 11 gobernadores provinciales, consolidándose como el mayor investment roadshow de la historia reciente del país tras saldarse con anuncios globales de inversión por US$16.150 millones.

Entre los desembolsos más significativos comprometidos durante las jornadas neoyorquinas, y que el Gobierno aspira a emular con contrapartes europeas, figuraron:

Pampa Energía: Un desembolso específico de US$4.500 millones destinado a ampliar la capacidad de producción de gas y petróleo no convencional en la cuenca de Vaca Muerta .



Un desembolso específico de destinado a ampliar la capacidad de producción de gas y petróleo no convencional en la cuenca de . First Quantum Minerals: El compromiso de aportar US$5.250 millones para la reactivación y desarrollo del megaproyecto cuprífero Taca Taca.



El compromiso de aportar para la reactivación y desarrollo del megaproyecto cuprífero Taca Taca. Mercado Libre: Un plan de expansión de infraestructura logística pautado en US$3.400 millones a ejecutarse durante el transcurso de 2026.

Con la apertura de la plaza de París, la administración nacional apunta a diversificar la matriz geográfica de sus principales aportantes de capital, aprovechando el renovado vínculo institucional con la Unión Europea para posicionar al país como una plaza de alta prioridad para los fondos corporativos de la eurozona.