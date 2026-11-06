Atacó a piedrazos a la policía para resistir una detención en Bariloche y terminó condenado

Un hombre fue condenado en Bariloche por un violento episodio en el que enfrentó a piedrazos a dos empleados policiales con el objetivo de frustrar la detención de otro sujeto. Como tenía condenas anteriores deberá cumplir una pena unificada de dos años y cuatro meses de prisión efectiva.

El fallo emitido ayer por el juez Bernardo Campana homologó el acuerdo en juicio abreviado que presentaron la fiscalía y la defensa, con la conformidad expresa del propio imputado, Nahuel Bustos, de 31 años y domiciliado en el barrio Vivero Municipal.

El fiscal Guillermo Lista comenzó la audiencia con un reconocimiento de que la imputación original había sido desmedida, porque a Bustos en su momento le formularon cargos por robo agravado por el uso de arma y por ser cometido en poblado y en banda, pero luego no se pudo probar ese extremo y rebajó la calificación a hurto en tentativa y atentado a la autoridad. En el mismo acto el representante del ministerio público volvió a cambiar la acusación y le atribuyó a Bustos solo el atentado en la autoridad, sin responsabilidad en el hurto.

El cambio surgió de una observación formulada por el propio juez, luego de escuchar también al defensor Horacio Brucellaria y antes de dar curso al “acuerdo pleno”. Según el relato de los hechos que expuso el fiscal, en la mañana del 20 de diciembre de 2024 un joven se bajó de un Ford K blanco que circulaba por Elordi y Neuquén y manera resuelta sustrajo elementos de una camioneta Peugeot que se encontraba estacionada y sin llave.

Dos policías que pasaban por el lugar le dieron la voz de alto y lograron reducirlo detrás de una garita de colectivo, cuando los otros tres ocupantes del Ford se bajaron y comenzaron a apedrearlos con el objetivo de liberar a su compañero. Uno de ellos era Bustos, el resto no fueron identificados. “El hecho no se consumó” dijo Lista. Los autores del ilícito huyeron y el botín fue recuperado.

Pero a Bustos le iniciaron la causa que ahora desembocó en el juicio en el que admitió su responsabilidad por el atentado a la autoridad y aceptó también la pena de seis meses de prisión, que unificada con una anterior quedó establecida en dos años y cuatro meses, que serán de cumplimiento efectivo, debido a la reincidencia.

El juez Campana formalizó el acuerdo en esos términos luego e subrayar que solo tenía sustento la imputación por la coautoria de Bustos en el ataque con piedras a la policía, pero “no hay forma de acreditar que participó en la tentativa de sustracción”