Secta Rusa en Bariloche: internaron a Konstantin Rudnev, el acusado de liderar una red de trata de personas

El ciudadano ruso Konstantin Rudnev, imputado en una causa federal por presunta trata de personas en Bariloche, fue trasladado e internado en la Clínica Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires. La medida fue autorizada por la Justicia para que el acusado sea sometido a una nueva intervención quirúrgica derivada de complicaciones médicas posteriores a una operación previa. Una vez que reciba el alta médica, deberá retornar a la prisión domiciliaria.

La decisión judicial y el operativo médico

El pedido de internación fue presentado por el abogado defensor Martín Sarubbi, quien solicitó la autorización para pausar la detención domiciliaria por razones humanitarias y de salud. El traslado debió concretarse en ambulancia debido al cuadro del imputado.

El juez de la causa resolvió autorizar el traslado a la Clínica Monte Grande para concretar la cirugía y su posterior recuperación.

También dispuso que, tras recibir el alta, Rudnev sea reintegrado al domicilio donde cumple el arresto bajo las condiciones de custodia y monitoreo vigentes.

Otro de los requerimientos fue ordenar al Cuerpo Médico Forense la realización de un examen interdisciplinario urgente sobre el estado de salud del imputado, con el fin de determinar de forma oficial su capacidad para afrontar traslados y otras medidas procesales.

La oposición de la Fiscalía y la postura de la defensa

La hospitalización se resolvió tras una audiencia judicial donde la Fiscalía expresó objeciones respecto a la intervención quirúrgica y solicitó revisar el beneficio de la prisión domiciliaria. Fuentes vinculadas a la defensa del ciudadano ruso sostuvieron a Diario RÍO NEGRO que el imputado mantuvo «una conducta intachable durante los meses en que estuvo bajo arresto domiciliario, asistiendo a controles médicos sin intentar fugarse ni entorpecer el expediente».

Tamara Rudneva, esposa del acusado, cuestionó la postura del Ministerio Público Fiscal y señaló que esta representa la tercera operación de Rudnev en el último período:

“Para nosotros es especialmente difícil ver que, incluso ahora, cuando Konstantin está atravesando ya su tercera operación y los médicos le indican períodos de reposo y recuperación, la Fiscalía continúa insistiendo en medidas orientadas a que vuelva a prisión”, expresó Rudneva.

Cuestionamientos a la causa y riesgos procesales

La familia del imputado cuestionó los motivos por los cuales la acusación insiste en un régimen de prisión de máxima seguridad, argumentando que Rudnev lleva alrededor de cinco meses en su domicilio sin haber puesto en riesgo la investigación.

Asimismo, Rudneva señaló demoras en la causa federal —que ya transita su segundo año— y criticó la valoración de las pruebas, asegurando que se ignoran declaraciones clave de la presunta víctima que niega los hechos atribuidos. Finalmente, manifestó su preocupación de que la presión por encarcelarlo responda al intento de forzar una confesión sobre acusaciones que el imputado rechaza de forma categórica.

El futuro de la medida de coerción quedará sujeto a los resultados de la intervención quirúrgica y a las conclusiones del peritaje interdisciplinario que llevará a cabo el Cuerpo Médico Forense.