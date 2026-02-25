Buscarán “solución alternativa” para el caso de un joven que golpeó a sus padres, en Bariloche

El ministerio público fiscal decidió avanzar en la causa penal contra un joven que golpeó y lastimó a sus padres, ambos septuagenarios, a pesar de que los dos se negaron a impulsar la acción y prefirieron buscar una solución “en el seno familiar”. Al sostener la formulación de cargos el fiscal Gerardo Miranda sostuvo que ya existe un preacuerdo con la defensa para evaluar una “solución alternativa” antes de llegar al juicio oral.

El hecho ocurrió el martes a la madrugada y alcanzó repercusión porque el muchacho fue detenido, luego de que los dos adultos mayores recibieran atención al hospital y el caso llegara a conocimiento de la policía.

El fiscal sostuvo y fundamentó la acusación por “lesiones graves”, en referencia a la fractura de nariz y otras escoriaciones sufridas por la mujer, de 71 años, que van a requerir más de 30 días de recuperación. En cambio el padre del agresor, de 74 años, presentó lesiones “leves” en el rostro y antebrazos, y en ese caso el ministerio público no puede avanzar porque se trata de un delito de instancia privada.

El hombre de Bariloche fue imputado por lesiones graves propinadas a sus padres, ambos adultos mayores. Foto: Chino Leiva

En las entrevistas mantenidas con ambos progenitores, dijo el fiscal, ambos desistieron de “instar” la intervención de la Justicia.

Durante la audiencia la defensora oficial Natalia Araya dijo que el joven arrastra una patología psíquica y pidió atención especializada. También solicitó que no se publique su nombre ni su foto, pero la fiscalía se opuso y el juez actuante, Víctor Gangarrosa, también lo descartó por no existir pericia o certificación que lo justifique.

Además de requerir tratamiento médico para el imputado, la defensora coincidió en señalar como prioridad la búsqueda de una solución alternativa del conflicto, con el expreso propósito de “pacificar” la situación familiar.

El juez aceptó los cuatro meses de investigación que pidió la fiscalía y dispuso la libertad del acusado, que estaba detenido desde ayer a la mañana. No le dictó restricción de contacto o acercamiento con sus padres, con quienes convive, pero sí le prohibió cometer nuevas “agresiones” (sic).

También dictó instrucciones para conseguirle un turno con el servicio de Salud Mental, a fin de elaborar un diagnóstico para saber si comprende los hechos y puede afrontar el proceso penal y determinar además “si es peligroso para sí o para terceros”.