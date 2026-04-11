Caso Loan: la mujer detenida en Neuquén, Laudelina y otras 15 personas irán a juicio en junio por la desaparición del nene

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 y aún no se esclarece su caso.

El caso que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, suma un nuevo capítulo. El pequeño fue visto por última vez en junio de 2024 y por el hecho hay un total de 17 personas detenidas: siete por relación directa con la causa y otros 10 por otros delitos que rodean a la investigación.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió en las ultimas horas fijar la fecha definitiva para iniciar el juicio donde se intentará develar qué pasó con Loan.

La mujer detenida en Neuquén, Laudelina y otras 15 personas irán a juicio por la desaparición de Loan

La primera audiencia del juicio por el caso de Loan Peña se realizará el martes 16 de junio. La misma comenzará a las 9 de la mañana y tendrá un formato de alternancia semanal, es decir que en la primera semana las sesiones se concretarán los días martes, miércoles y jueves, mientras que en la segunda se harán los miércoles y jueves.

En el banco de los acusados estarán las 17 personas que fueron apuntadas por la desaparición del pequeño que fue visto por última vez cuando tenía tan solo cinco años.

Las audiencias se realizarán por partes. El primer grupo se compone por los acusados de sustracción y ocultamiento, estos son:

Laudelina Peña: tía de Loan, inicialmente fue una testigo pero luego fue imputada por plantación de evidencia (un botín del niño) y acusada de falso testimonio, además de sustracción de menores.

tía de Loan, inicialmente fue una testigo pero luego fue imputada por plantación de evidencia (un botín del niño) y acusada de falso testimonio, además de sustracción de menores. Bernardino Antonio Benítez, tío de Loan y esposo de Laudelina Peña : estaba con Loan al momento de su desaparición.

y esposo de Laudelina Peña estaba con Loan al momento de su desaparición. Carlos Guido Pérez : ex capitán de navío, esposo de Caillava, también estaba en el almuerzo y se considera que retiró al niño en su camioneta, donde hallaron rastros del niño.

: ex capitán de navío, esposo de Caillava, también estaba en el almuerzo y María Victoria Caillava : funcionaria municipal, estaba en el almuerzo. Es sospechada de haber actuado como receptora del menor junto con su marido. Antes de su arresto, sostuvo en declaraciones a TN: “Evidentemente, nos plantaron la ropa de Loan”.

: funcionaria municipal, estaba en el almuerzo. Es sospechada de haber actuado como receptora del menor junto con su marido. Antes de su arresto, sostuvo en declaraciones a TN: “Evidentemente, nos plantaron la ropa de Loan”. Mónica del Carmen Millapi : es la mujer que se encuentra detenida en Neuquén. Participó del almuerzo y acompañó a los niños al naranjal.

: es la mujer que se encuentra detenida en Neuquén. Participó del almuerzo y acompañó a los niños al naranjal. Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez , esposo de Millapi y amigo de Benítez, estuvo en la caminata con los niños al naranjal junto a su esposa Mónica.

, esposo de Millapi y amigo de Benítez, estuvo en la caminata con los niños al naranjal junto a su esposa Mónica. El excomisario Walter Adrián Maciel: el ex comisario de 9 de Julio estuvo imputado por encubrimiento agravado, pero ahora está procesado como partícipe necesario, agravado por ser funcionario público. Se lo acusó de entorpecer las primeras horas de investigación y no descartan «una participación activa en el ocultamiento del niño».

El segundo grupo está compuesto por los imputados por encubrimiento y estarán:

Nicolás Gabriel Soria (“El Americano o el Yanqui”)

Elizabeth Cutaia

Pablo Noguera

Leonardo Rubio

Alan Cañete

Delfina Taborda

Verónica Machuca Yuni

Valeria López

Pablo Núñez

Federico Rossi Colombo

El Tribunal Oral Federal también determinó que el próximo 19 de mayo se concrete una nueva inspección ocular en las adyacencias del lugar en el que se vio por última vez a Loan con vida. Detallaron que se registrará el trayecto desde la casa de la abuela hasta el naranjal, la zona donde se halló el botín de Loan y el Hotel Despertar del Iberá.