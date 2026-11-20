Científicos del CONICET evaluaron en el impacto sobre la fauna de los incendios forestales ocurridos en los Esteros del Iberá en 2022. El estudio fue publicado en la revista Biological Conservation. Fotos: gentileza Sebastian Toba.

Durante el verano de 2022, los incendios forestales devoraron miles de hectáreas en los Esteros del Iberá, en Corrientes. Aunque las imágenes de las llamas dieron la vuelta al mundo, hasta ahora no existía una cifra precisa sobre el costo real que la catástrofe tuvo para la vida silvestre. Un nuevo estudio publicado en la revista científica Biological Conservation acaba de ponerle números a esa pérdida: el fuego provocó la muerte directa de más de 640 mil vertebrados dentro de la Reserva Natural Iberá.

La investigación fue llevada adelante por un equipo interdisciplinario liderado por especialistas del Conicet y de la Administración de Parques Nacionales (APN). Para lograr una estimación confiable, los científicos salieron al terreno apenas días después de que se extinguiera el fuego. Recorrieron más de 165 kilómetros de paisajes calcinados y aplicaron una técnica estadística conocida como muestreo por distancias, que permite proyectar la mortalidad total a partir de los cadáveres hallados en un área determinada.

«La rápida coordinación entre organismos públicos y la aplicación de tecnologías digitales en tiempo real nos permitieron evaluar la mortalidad antes de que los carroñeros o la descomposición alteraran las pruebas», explicó Quimey Gómez, becaria doctoral del CONICET en el Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA) y primera autora del trabajo. En total, lograron identificar al menos 28 especies afectadas.

Los más golpeados: reptiles y carpinchos

El relevamiento demostró que el impacto se concentró en dos grandes grupos: los pequeños reptiles y los grandes mamíferos. Entre los primeros, la culebra de agua (Helicops leopardinus) sufrió la mayor densidad de bajas, con una estimación que supera los 160 mil ejemplares muertos.

Sin embargo, el dato que más inquieta a los ecólogos es el retroceso del carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris). Según los cálculos del estudio, las llamas acabaron con cerca del 63% de los carpinchos que habitaban las zonas quemadas. Esto representa el 30% de toda la población de esta especie dentro del Parque Nacional Iberá y el 12% en el conjunto de la Reserva Natural.

La pérdida de tantos carpinchos no es un problema aislado, sino una amenaza para todo el equilibrio del humedal. Este roedor funciona como un «ingeniero del ecosistema» —moldeando la vegetación y los cursos de agua con su comportamiento— y constituye, además, cerca del 66% de la dieta del yaguareté (Panthera onca). Con el ambicioso proyecto de reintroducción del gran felino americano en marcha en la región, una caída tan brusca de su presa principal podría generar un efecto dominó en la cadena alimentaria y retrasar la recuperación ambiental del área.

Un fuego sin fronteras

Otro hallazgo clave de la investigación es que las llamas no distinguieron entre tipos de ambientes ni formas de gestión del territorio. La cantidad de animales muertos por hectárea fue prácticamente la misma tanto en los sectores de conservación estricta del Parque Nacional como en los campos privados dedicados a la ganadería. Tampoco hubo diferencias significativas entre los pastizales abiertos y los parches de bosque.

De apagar el fuego a convivr con los incendios

Frente a la magnitud de los datos, los autores del trabajo advierten que las estrategias tradicionales —enfocadas casi exclusivamente en combatir las llamas una vez que el desastre ya comenzó— resultan insuficientes. En su lugar, proponen implementar un modelo de Manejo Integral del Fuego (MIF). Este enfoque prioriza la prevención, la reducción planificada de la vegetación seca que actúa como combustible y la adaptación de las comunidades locales.

«Esta estrategia busca preparar a los ecosistemas y a las sociedades ante los retos del Piroceno, la era actual en la que el cambio climático y la actividad humana han transformado los incendios en eventos cada vez más frecuentes, intensos y devastadores», sostuvo Gómez.

La advertencia cobra especial sentido al observar los ciclos climáticos de la región. Mientras Corrientes atraviesa actualmente períodos de inundaciones vinculados al fenómeno de El Niño, los incendios de 2022 ocurrieron bajo una sequía extrema impulsada por La Niña. Para los especialistas, aprovechar los momentos de abundancia de agua para planificar y prevenir será la única forma de evitar que el próximo ciclo seco vuelva a cobrarse cientos de miles de vidas en uno de los humedales más valiosos de Sudamérica.