Causa AFA: investigan banco de Estados Unidos que manejó fondos del fútbol argentino y giró millones a empresas fantasma

En la últimas horas, se detectó una nueva cuenta bancaria en PNC Bank utilizada para canalizar fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), lo que amplía el mapa de operaciones bajo análisis judicial y complica aún mas el historial de acusaciones contra Claudio «Chiqui» Tapia.

Los registros muestran que, por esa vía, se movieron millones de dólares correspondientes a contratos y acuerdos comerciales, con transferencias que terminaron en sociedades sin actividad comprobable, lo que encendió alertas por presuntas maniobras de desvío.

En menos de un año se movieron más de US$ 13.500.000 y se derivaron más de US$ 3.000.000 hacia compañías cuya estructura y continuidad no se sostuvieron tras ser investigadas, y con falta de información en sus trabajos y estructuras.

La revelación, publicada por Infobae, refuerza la hipótesis de un circuito financiero paralelo y anticipa que habrá más cruces de datos para identificar responsabilidades y eventuales delitos. La cuenta fue abierta y operada en Estados Unidos, donde el flujo de fondos permitió rastrear giros a firmas creadas recientemente o luego disueltas, un patrón que los investigadores consideran típico de estructuras opacas.

Parte del dinero habría salido de cuentas vinculadas a contratos internacionales y, en cuestión de días, se redistribuyó en montos fragmentados hacia empresas que no registran operaciones reales ni personal a cargo. La pesquisa forma parte de una causa más amplia que sigue el rastro del circuito financiero armado para administrar ingresos del fútbol, con escalas en distintas entidades y jurisdicciones.

Causa AFA: las firmas vinculadas en el desvío de fondos

En ese entramado aparece la firma Tourprodenter como mediador de pagos y transferencias, ahora bajo la lupa por su rol en la operatoria detectada en el sistema bancario estadounidense. La entidad no corresponde a una multinacional especializada en derechos deportivos, sino a una sociedad vinculada a Faroni y Gillette.

El expediente se consolidó en cooperación entre organismos de Argentina y Estados Unidos, y podría derivar en nuevas medidas probatorias, pedidos de información bancaria y eventuales imputaciones.

Las autoridades buscan determinar quiénes fueron los beneficiarios finales de los giros y si existió una estrategia deliberada para ocultar el destino del dinero mediante, según se denominaron, «sociedades de papel”.

Dentro de los registros societarios verificables, se repiten diversos patrones que pueden evidenciar la mal diversificación de los fondos:

Domicilios repetidos en edificios donde funcionan decenas de compañías.

Agentes registrales en común.

. Constituciones recientes al momento en que comenzaron a recibir transferencias.

Causa AFA: la lista de entidades vinculadas con Chiqui Tapia

Entre los principales destinos figura una financiera con sede en Montevideo con US$ 2.327.492 en siete transferencias. Allí figuran los nombres de Soagu (US$ 1.205.500 en siete transferencias), Marmasch (US$ 764.800 en cuatro envíos), Delker (US$ 675.000 en tres operaciones), Velpasalt (USD 273.000) y Mafer (US$ 252.500). Estas cinco sociedades recibieron US$ 3.171.800, cerca de una cuarta parte del total operado.

Desde el entorno de las partes involucradas evitaron dar definiciones de fondo, mientras que los investigadores remarcan que el hallazgo suma un eslabón clave para reconstruir el recorrido completo de los fondos. Algunos de los destinos relacionados son: