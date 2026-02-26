Causa AFA: el respaldo de Axel Kicillof a «Chiqui» Tapia, cambios en la sede oficial y la designación de veedores

En medio de la polémica que vincula a la AFA y una presunta malversación de fondos o manejo irregular de dinero, el Gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof manifestó su respaldo para Claudio «Chiqui» Tapia. En sus declaraciones, reconoció la nueva sede de la organización en Pilar y habló sobre la designación de veedores.

La Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) bonaerense oficializó la radicación de la entidad en Mercedes al 1366, partido de Pilar, validando así un trámite iniciado tras la reforma estatutaria aprobada en octubre de 2024. Esta decisión implica que, desde el punto de vista administrativo, la asociación queda bajo la fiscalización de la autoridad provincial.

El reconocimiento formal surge a pesar de las intervenciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Inspección General de Justicia (IGJ), quienes constataron la inexistencia de actividad administrativa en la dirección marcada. Previo a los sucesos, la IGJ difundió una resolución particular para la designación de veedores en los estados contables de la AFA.

En la misma se afirmó que: «Ante la falta de presentación en tiempo y forma de la documentación requerida vinculada a los estados contables y demás información complementaria, corresponde solicitar la designación de veedores a fin de proceder al examen integral de la documentación social y contable”.

Para el gobierno bonaerense de Kicillof, reconocieron que el «objetivo principal es ir por la competencia«. Al concretar la finalización del cambio de jurisdicción y validar el domicilio en Pilar, la DPPJ sostiene que la entidad perdió el poder de policía sobre la entidad.

En un comunicado oficial, AFA informó: La resolución analizada expresa de manera categórica que la Inspección General de Justicia carece de legitimidad y jurisdicción para expedirse sobre el cambio de domicilio o ejercer control de legalidad respecto de la reforma estatutaria, por haber perdido el poder de policía sobre la entidad».

El avance judicial en el caso y la solicitud de veedores por la IGJ

Este aval provincial se conoció en momentos en que la IGJ, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, pidió formalmente la designación de veedores para examinar los estados contables de la AFA, tras considerar que la entidad no presentó en tiempo y forma la documentación solicitada vinculada a sus estados contables y otra información complementaria.

La solicitud de veedores que no constituye una intervención completa, pero sí un mecanismo de supervisión legal, fue enviada al Ministerio de Justicia, que definirá la designación final de profesionales. Estará conformado por dos abogados y un contador, para relevar la documentación y verificar el cumplimiento de las obligaciones formales de la asociación.

La simultaneidad de los actos, por un lado el reconocimiento provincial del domicilio y por otro el avance de la IGJ con la solicitud de veedores, transformó lo que podía haber sido una discusión técnica en una confrontación institucional entre la Provincia y la Nación sobre quién tiene la competencia para controlar a la AFA.

Ante este panorama, la dirigencia de la AFA sostuvo que, con la inscripción en la provincia, la competencia para supervisar sus actos corresponde exclusivamente a la DPPJ bonaerense, mientras que desde el ámbito nacional se reafirma la vigencia de la IGJ como órgano de control. El choque de interpretaciones deja abierto un posible camino de judicialización y profundiza una disputa que ya trasciende lo estrictamente administrativo.