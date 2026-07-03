Quién es la sobrina de Jesica Cirio que tiene 33 años y posee 70 propiedades

La investigación que rodea a Jésica Cirio sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Esta vez, el foco se posó sobre Priscilla Diana Ferrante, sobrina de la modelo, quien comenzó a ser investigada por la Justicia luego de que trascendiera el supuesto patrimonio que tendría a su nombre.

La información fue difundida por Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), donde brindó detalles sobre la joven y explicó cuál sería su vínculo con la causa que busca determinar el origen de una importante cantidad de bienes.

Qué bienes tendría la sobrina de Jésica Cirio

Según reveló la periodista en el programa de El Trece, Priscilla Ferrante, de 33 años, figura como titular de un patrimonio que incluye más de 70 propiedades, además de otros bienes de gran valor.

Entre los activos que se encuentran bajo análisis aparecen campos, chalets en Pinamar, departamentos en Puerto Madero, dos propiedades en Miami, 200 vehículos, ocho embarcaciones, joyas y dinero en efectivo.

De acuerdo con la información difundida también en el programa de Jony Viale por TN, la Justicia ya comenzó a realizar distintas medidas de prueba para determinar el origen de esos bienes y establecer si fueron adquiridos de manera legal o si pertenecen, en realidad, a terceros.

«Esta chica, que tiene solo 33 años, tendría que justificar de dónde salió todo esto. Si el dinero es de ella o de otra persona», señalaron durante la emisión.

El vínculo de Priscilla Ferrante con Jésica Cirio

Durante su participación en Puro Show, Fernanda Iglesias explicó que Priscilla Ferrante es hija de la hermana de Jésica Cirio, quien falleció hace algunos años.

Además, sostuvo que la joven mantiene una relación con un hombre que fue condenado por una resonante causa de estafas.

Según detalló la periodista, se trata de una persona que estuvo involucrada en maniobras de fraude vinculadas con la emisión de facturas apócrifas, un esquema que habría perjudicado a numerosas empresas y a la entonces AFIP. Tras ser detenido, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y, según Iglesias, el expediente todavía no llegó a juicio.

La sobrina de Cirio ya había tenido exposición pública

Aunque en la actualidad mantiene un bajo perfil, Priscilla Ferrante ya había aparecido en los medios años atrás, cuando Jésica Cirio contrajo matrimonio con Martín Insaurralde.

En aquella oportunidad, la joven aseguró haber sido quien presentó a la pareja.

«Yo soy la responsable de todo esto«, dijo ante la prensa durante la celebración.

Luego explicó que conocía desde hacía años al exintendente de Lomas de Zamora porque eran vecinos y compartían distintos ámbitos de la ciudad.

«Martín es amigo y vecino de toda la vida de acá de Lomas de Zamora. Vivo a dos cuadras de su casa. Compartí colegio con sus hijos y nos vemos siempre. Vi la oportunidad y los presenté, pero no pensé que fuera a llegar a tanto«, recordó.

La investigación continúa

Por el momento, la investigación se encuentra en etapa de recolección de pruebas y busca establecer si el patrimonio atribuido a Priscilla Ferrante guarda relación con sus ingresos declarados o si existen elementos que justifiquen profundizar la pesquisa.

Hasta el momento, no hubo una imputación pública contra la sobrina de Jésica Cirio en relación con estos bienes, mientras la Justicia continúa analizando la documentación reunida.