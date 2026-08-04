Chaco: la familia de Julián Álvarez Guardia pedirá el apartamiento de la fiscal que investiga su asesinato

La familia de Julián Álvarez Guardia, el joven asesinado por su novia en la capital chaquena, solicitará formalmente ante la Procuración General de la provincia el apartamiento de la fiscal a cargo de la causa, Ana González de Pacce. El anuncio fue realizado este martes por el abogado querellante, Juan Arregin, tras una reunión por videollamada con la familia de la víctima.

El planteo de recusación se sostendrá en tres ejes principales: adelantamiento de criterio, pérdida de objetividad y el incumplimiento de la Ley de Víctimas. «La fiscal claramente está a favor de la asesina, con lo cual no puede seguir a cargo de una investigación», aseveró Arregin, quien recriminó además que la funcionaria no convocó a los familiares para explicarles el proceso ni conformó el equipo fiscal que exige la normativa.

Horas antes, González de Pacce brindó una conferencia de prensa junto al procurador general en la que expuso la hipótesis de una pelea de pareja previa al desenlace fatal. La imputada, Luz Victoria Cantero —detenida e imputada por homicidio agravado por el vínculo—, reconoció ante la policía haber herido a Álvarez Guardia con un arma blanca en el cuello, lo que le provocó la muerte por un paro cardiorrespiratorio. Según la fiscalía, el relato coincide con testimonios de vecinos que oyeron discusiones y con los dichos del hermano de la detenida, quien recibió un llamado del joven herido a las 6:00 de la mañana.

Sin embargo, la querella rechazó de plano la reconstrucción oficial. Arregin negó la existencia de una pelea mutua y sostuvo que los hechos sucedieron de forma distinta a la expuesta públicamente. Mañana por la mañana, la defensa se presentará en la sede de la Procuración para entregar el escrito y exigir una reunión con el procurador general Jorge Canteros o su adjunto.

Un historial de violencia no denunciado y pruebas clave

El vínculo entre la víctima y la acusada duró dos años y medio, marcado por constantes rupturas, celos y episodios de violencia física que la víctima intentaba ocultar. Leticia Álvarez Guardia, hermana del joven, reveló que Matías solía aparecer con arañazos y hematomas que atribuía a peleas callejeras, hasta que terminó confesando entre llantos que Cantero lo golpeaba.

La víctima nunca radicó una denuncia formal debido a su crianza y a que la agresora era la hermana de su mejor amigo. Un allegado aportó capturas de pantalla de chats de WhatsApp e imágenes que documentan las lesiones sufridas en agresiones previas.

La familia denunció además un severo control digital sobre la víctima, señalando que la imputada le manejaba la cuenta de Instagram y el teléfono móvil. Tras confirmarse el fallecimiento, la cuenta del joven quedó sin publicaciones y su celular desapareció, por lo que la querella exigió a la Justicia que investigue el paradero del dispositivo, el cual permaneció encendido durante varias horas posterior a la muerte.