Ley de Tierras: Carrió advirtió que denunciará a Milei por «traición a la patria» si avanza la reforma

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, cuestionó con dureza el proyecto de reforma de la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno nacional y que será debatido esta semana en el Senado. La exdiputada sostuvo que la iniciativa compromete la soberanía, los recursos estratégicos y las zonas de frontera, y anticipó que denunciará al presidente Javier Milei si la norma es aprobada.

Elisa Carrió cargó contra la reforma de la Ley de Tierras

En una entrevista con La Nación, Carrió reveló que mantuvo una conversación con la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien le envió el último borrador del proyecto. El texto establece un límite del 25% para la adquisición de tierras por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras sobre la superficie nacional, provincial y departamental.

Sin embargo, la dirigente consideró insuficiente ese tope. Argumentó que la ausencia de límites específicos por provincia o por zonas de frontera podría permitir la concentración de grandes extensiones en áreas estratégicas. También cuestionó la eliminación de controles nacionales y sostuvo que la integridad territorial «no puede quedar en manos de las provincias ni de funcionarios del Poder Ejecutivo».

Carrió vinculó además la iniciativa con los intereses de grandes empresarios tecnológicos internacionales. En ese sentido, afirmó que el proyecto responde a un modelo de «tecnofeudalismo» impulsado por el magnate estadounidense Peter Thiel, al que acusó de promover territorios con escasa regulación estatal para el desarrollo de grandes centros de datos y otros emprendimientos tecnológicos.

«El primer país de experimento de los proyectos tecnofeudales es la Argentina», sostuvo, y advirtió que la reforma podría derivar en la creación de «Estados sin impuestos dentro del Estado».

La exlegisladora también cuestionó el esquema de control previsto en la iniciativa y alertó sobre la falta de recursos para resguardar las fronteras y el territorio nacional. Además, aseguró que, si el Congreso sanciona la ley sin modificaciones, impulsará denuncias por considerar que vulnera principios constitucionales vinculados con la soberanía y la integridad territorial.