Se levantó el paro portuario: acordaron bajar tarifas y revisar la reforma impulsada por Sturzenegger

El Gobierno acordó con los prácticos una rebaja y se levantó el paro.

El Gobierno nacional alcanzó este martes un entendimiento con el sector del practicaje que permitió levantar la medida de fuerza. El convenio incluye una rebaja del 20% en las tarifas, la suspensión temporal del decreto 690/2026 de desregulación y el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a la navegación de buques.

La postura oficial fue expresada durante una conferencia de prensa por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien sostuvo que el servicio de practicaje es considerado esencial y, por lo tanto, debe garantizar su continuidad.

Qué acordaron el Gobierno y el sector

Como parte del entendimiento, fuentes oficiales recalcaron a la Agencia Noticias Argentinas que el Poder Ejecutivo resolvió suspender de «manera temporal» la aplicación de la medida.

A su vez, dispuso la creación de una mesa de trabajo conjunta para debatir los distintos aspectos normativos y operativos que componen la actividad. Este era un pedido en el que el sector agroexportador había hecho hincapié para llegar a un acuerdo.

La instancia de diálogo estará bajo la coordinación del Gobierno Nacional y contará con la participación de representantes de los ministerios de Seguridad y Defensa, junto a otros organismos competentes en la materia. El espacio buscará, según el oficialismo, avanzar en la revisión puntual de los ejes contemplados en el decreto de desregulación para alcanzar un consenso definitivo.

Con la firma del acta y el compromiso de mantener abierto el canal de negociación, los prácticos retomarán la prestación regular de sus servicios en los puertos de manera inmediata mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa técnica instalada.

«Alivio», fue lo que se limitaron a decir desde el sector a esta agencia ante la desestimación por parte del Gobierno. El parate en los puertos representaba una pérdida de más de US$4,5 millones diarios para el campo.

El Gobierno vinculó el paro con la resistencia de algunos sectores a la incorporación de nuevos competidores

El conflicto se produce en medio de una serie de cambios impulsados por el Gobierno para modificar las reglas del sector. Según explicó el funcionario, el Ejecutivo aprobó un decreto para adelantar la implementación de nuevas medidas destinadas a reducir los costos logísticos y promover una mayor competencia.

“Se aprobó un decreto para adelantar inmediatamente este concepto, que es muy importante para que los costos logísticos bajen”, afirmó Ravier.

La iniciativa fue impulsada en coordinación con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y apunta a facilitar el ingreso de nuevos actores al mercado del practicaje.

De acuerdo con la explicación oficial, la apertura permitiría generar “precios más competitivos” y reducir los costos de la cadena logística, con impacto tanto en las empresas como en los consumidores.

Sin embargo, el Gobierno vinculó el paro con la resistencia de algunos sectores a la incorporación de nuevos competidores.

“Hay personas que operaban en ese mercado que, ante la entrada de competidores, plantean este reclamo y eventualmente hacen este paro que perjudica la logística”, señaló el vocero.

La interrupción del servicio provocó demoras en los movimientos portuarios y afectó la programación de numerosos buques, con posibles consecuencias sobre el transporte de mercaderías y las operaciones de comercio exterior.

El Gobierno anticipó sanciones

Consultado sobre la posibilidad de aplicar medidas disciplinarias, Ravier aseguró que el Gobierno avanzará con sanciones, aunque no brindó detalles sobre su alcance ni sobre las personas o entidades que podrían ser alcanzadas.

“¿Va a tener esto sanciones? Seguramente. Es algo que está ocurriendo en este momento. No tengo detalles ahora sobre las sanciones que van a ocurrir, pero sin duda es algo que va a ocurrir”, afirmó.

El funcionario remarcó que los operadores del practicaje tienen la obligación de garantizar la prestación del servicio por tratarse de una actividad esencial.

“Estas empresas, estas personas tienen la obligación de sostener el servicio esencial”, sostuvo.

El impacto económico de la medida también fue uno de los temas abordados durante la conferencia. Si bien el Gobierno todavía no difundió cifras oficiales sobre las pérdidas ocasionadas por la paralización, Ravier reconoció que la interrupción de las actividades generará costos.

“Sin duda esto va a generar un costo, pero no tengo números para darles inmediatamente”, expresó.

El conflicto portuario se desarrolla mientras el Ejecutivo avanza con distintas reformas orientadas a la desregulación económica y la apertura de mercados. Durante la misma conferencia, el vocero también mencionó proyectos vinculados con la promoción de inversiones extranjeras y la adquisición de tierras por parte de actores internacionales, aunque aclaró que esas iniciativas no están directamente relacionadas con la situación en los puertos.