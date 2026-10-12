Crimen de Marisa Coliman: el STJ dejó firme la perpetua contra Medina por el homicidio con «ensañamiento»

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro declaró inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por la defensa de Ezequiel Nicolás Medina. Con este fallo, el máximo tribunal provincial cerró la última impugnación provincial y ratificó la condena a prisión perpetua por el homicidio agravado por ensañamiento de Marisa Coliman, cometido en julio de 2023 en Luis Beltrán.

La resolución contó con el voto concordante de los jueces Sergio G. Ceci, Sergio M. Barotto y María Cecilia Criado, mientras que Liliana L. Piccinini y Ricardo A. Apcarian se abstuvieron al alcanzarse la mayoría legal. De esta forma, el STJ ratificó lo actuado por el Tribunal de Impugnación y dejó firme la pena surgida del veredicto dictado por un jurado popular.

Defectos formales y falta de sustento en el reclamo

Al evaluar la procedencia del recurso, el STJ fundamentó la inadmisibilidad en motivos formales y sustanciales. En primer lugar, los magistrados señalaron deficiencias técnicas en la presentación efectuada por el defensor penal Juan Pablo Chirinos, remarcando que la carátula «no se ajusta al formulario previsto en la parte final de la Acordada N° 4/07 CSJN» y omitió precisar la norma que confiere competencia extraordinaria a la Corte Suprema.

En segundo término, el tribunal concluyó que la apelación, respaldada por el Defensor General Ariel Alice, carecía de fundamentación autónoma. En sintonía con el dictamen del Fiscal General Fabricio Brogna, quien solicitó declarar la inadmisibilidad del intento recursivo, el STJ remarcó que la defensa pretendió reabrir discusiones ya tratadas, lo que configuró «una mera discrepancia con la valoración de la prueba efectuada por los tribunales de la causa».

El debate sobre la sobrevida y el ensañamiento

El punto central del reclamo defensivo buscaba descartar la calificante de ensañamiento. Chirinos fundamentó «la ausencia de prueba específica sobre la percepción del dolor por parte de la víctima como elemento objetivo del ensañamiento», sosteniendo que la primera puñalada causó la muerte y que los ataques posteriores no demostraban una voluntad dirigida a aumentar deliberadamente el sufrimiento.

Sin embargo, el STJ rechazó la postura y aclaró que la decisión del jurado popular no se basó en un simple conteo de heridas, sino en el análisis integral del ataque. En la sentencia se destacó que «el fundamento fáctico concreto que sostiene esa conclusión no es la mera cantidad de heridas, sino la sobrevida estimada entre dos y cuatro minutos posterior a la lesión vascular que en definitiva causó la muerte, integrada con la continuidad del ataque con arma blanca en ese lapso».

Asimismo, la resolución subrayó que esa ventana temporal, evaluada junto al patrón lesivo, «permitía al jurado razonar que la muerte no fue instantánea y que existió un margen de vida y consciencia dentro del cual se desplegó una agresión múltiple y persistente, de donde deriva, precisamente, el sufrimiento excedente y su percepción por la víctima».

El recorrido judicial desde el veredicto del jurado

El crimen de Marisa Coliman, de 43 años, ocurrió entre las 2 y las 3 de la mañana del 23 de julio de 2023 en su vivienda de Luis Beltrán. En septiembre de 2025, un jurado popular declaró a Medina culpable de homicidio agravado por ensañamiento y de lesiones leves al hijo de la víctima. El 29 de octubre de 2025, el juez técnico Alejandro Pellizzon le impuso la condena a prisión perpetua.

La sentencia fue confirmada el 3 de febrero de 2026 por el Tribunal de Impugnación (integrado por Miguel Ángel Cardella, María Rita Custet Llambí y Carlos Mohamed Mussi), órgano que denegó la vía extraordinaria el 12 de mayo. Tras el rechazo de la queja ante el STJ en julio mediante la Sentencia N° 88/26, esta nueva denegatoria al recurso federal deja firme la condena a prisión perpetua en Río Negro.