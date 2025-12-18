Crimen de Marisa Coliman en Luis Beltrán: la defensa recurrió la sentencia ante el TI por la perpetua

El Tribunal de Impugnación evaluará si se mantiene la prisión perpetua o si corresponde recalificar el homicidio sin el agravante de ensañamiento.

En los Tribunales de Roca se desarrolló una audiencia importante en el marco del homicidio de Marisa Coliman, ocurrido el 25 de julio de 2023 en Luis Beltrán. La Defensa Penal Pública expuso sus agravios ante el Tribunal de Impugnación (TI) contra la condena a prisión perpetua dictada contra el hombre declarado culpable por un jurado popular.

El planteo se centró en el agravante de ensañamiento, figura que fue determinante para la pena máxima. La defensa solicitó que se revoque esa calificación y que el hecho sea encuadrado como homicidio simple, mientras que la fiscalía y la querella pidieron que se confirme la sentencia.

El planteo de la Defensa Pública

Durante la audiencia, el defensor penal público sostuvo que la acusación no logró probar los elementos esenciales del ensañamiento durante el debate oral. Argumentó que los alegatos de la fiscalía y de la querella llevaron al jurado a asociar la cantidad de heridas con esa figura penal, sin acreditar el dolo específico requerido por la ley.

Según expuso, existen dos observaciones centrales: por un lado, la supuesta falta de prueba suficiente para sostener el ensañamiento; por otro, que el hecho finalmente probado en el juicio sería distinto al hecho imputado originalmente. En ese sentido, remarcó que no se consultó al médico del Cuerpo de Investigación Forense ni a otros testigos sobre el dolor que pudo haber experimentado la víctima.

El pedido de recalificación

La defensa afirmó que existe “un eslabón roto” entre la acusación y la conclusión a la que arribó el jurado popular, al igualar número de heridas con intención deliberada de causar sufrimiento. Por ello, solicitó que se admita el recurso de impugnación, se deje sin efecto el agravante de ensañamiento y se condene al imputado por homicidio simple.

En caso de prosperar ese planteo, pidió que el legajo sea remitido nuevamente al juez de juicio para que fije una nueva pena acorde a esa calificación legal.

La respuesta del Ministerio Público Fiscal

Al responder los agravios, la representante del Ministerio Público Fiscal defendió la actuación del jurado popular y recordó que fue debidamente instruido sobre la figura del ensañamiento. Cuestionó por qué debería suponerse una mala interpretación de la prueba o de las reglas impartidas durante el juicio.

La fiscal sostuvo que el jurado es soberano y que su veredicto no fue contrario a la evidencia producida. Detalló que el sufrimiento de la víctima quedó acreditado, ya que recibió una primera puñalada en la cama, logró levantarse e intentó huir para pedir auxilio, generándose una escena dinámica con múltiples manchas de sangre y signos de desplazamiento.

Las pruebas del ensañamiento

Según la acusación, el ensañamiento se acreditó por la cantidad de lesiones —34 en total— producidas en dos sectores distintos de la vivienda, por la localización de las heridas, mayoritariamente en el cuello, y por la existencia de lesiones defensivas.

También se destacó el tiempo de sobrevida, estimado por el médico forense entre dos y cinco minutos, lapso que implicó agonía antes del fallecimiento. Estos elementos, afirmó la fiscalía, permitieron al jurado concluir válidamente que existió ensañamiento.

La postura de la querella y lo que sigue

La querella, en representación de los hijos de Marisa Coliman, adhirió en todos sus términos a lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal y solicitó la confirmación de la condena a prisión perpetua.

El Tribunal de Impugnación informó que dará a conocer su resolución dentro de los plazos previstos por la ley, instancia que será determinante para definir si se mantiene la pena máxima o si se reabre la discusión sobre la calificación legal del hecho.