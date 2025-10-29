Video: Condenaron a prisión perpetua al autor del crimen de Marisa Coliman en Luis Beltrán

El juez Alejandro Pellizzon leyó la sentencia condenatoria a prisión perpetua a Nicolás Ezequiel Medina, declarado culpable del homicidio de Marisa Coliman, ocurrido el 25 de julio de 2023 en Luis Beltrán. El fallo se deriva del veredicto de culpabilidad que el jurado popular había emitido en septiembre, tras un extenso debate oral en el que se analizaron 23 testimonios y diversas pruebas documentales y periciales.

La resolución fue leída este miércoles durante una audiencia realizada en la sede judicial de Roca, donde el magistrado también dispuso el mantenimiento de la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme, al considerar vigente el riesgo de fuga del condenado.

El crimen y la investigación

El homicidio ocurrió entre las 2 y las 3 de la madrugada del 25 de julio de 2023, en una vivienda conocida como «El Conventillo de García», donde vivía la víctima junto a uno de sus hijos. Según se probó durante el juicio, Medina atacó a Marisa Coliman de manera brutal, aprovechándose de su estado de indefensión.

Momentos antes, le había entregado dinero al hijo de la mujer para que saliera a comprar una cerveza. En ese breve lapso, el acusado ingresó a la vivienda y perpetró el ataque con extrema violencia. Cuando el joven regresó, intentó intervenir y fue herido con un arma blanca. Medina intentó matarlo, pero el joven logró sobrevivir y pedir ayuda. El agresor escapó del lugar y fue detenido horas después en un operativo policial.

El juicio por jurados y el veredicto

Durante el juicio por jurados se escucharon los testimonios de vecinos, familiares, peritos y efectivos policiales que participaron de la investigación. También se presentaron registros fotográficos, pericias forenses y cámaras de seguridad que ubicaron al acusado en el lugar del hecho.

Luego de deliberar, el jurado popular consideró acreditado que Medina fue el autor del homicidio de Marisa Coliman, y que el crimen se cometió con ensañamiento, una circunstancia agravante que establece el Código Penal argentino y que determina la pena de prisión perpetua.

El jurado también lo halló responsable por las lesiones leves causadas al hijo de la víctima durante el ataque, aunque lo declaró no culpable respecto de una acusación adicional por abuso sexual en grado de tentativa. Tampoco se tuvo en cuenta la calificación de «femicidio» que había propuesto la acusación pública y privada.

La audiencia de cesura y la pena impuesta

En la audiencia de cesura, realizada la semana pasada, tanto la fiscalía como la querella solicitaron la pena de prisión perpetua, argumentando la extrema violencia ejercida y el daño irreparable causado a la familia de la víctima. La defensa particular del acusado no se opuso al pedido.

El juez Pellizzon coincidió con los argumentos de las partes acusadoras y resolvió imponer la pena única de prisión perpetua, comprensiva también de una condena anterior de seis meses de prisión condicional que Medina tenía por un hecho de abuso sexual simple. En este sentido, el magistrado revocó la condicionalidad de esa pena y la unificó con la actual condena perpetua.

Fundamentos de la sentencia: todos los caminos conducían a la perpetua

En la lectura del fallo, Pellizzon explicó que, conforme al artículo 80 del Código Penal, el homicidio agravado por ensañamiento es una figura penal que prevé una pena indivisible de prisión perpetua, lo que torna innecesario evaluar atenuantes o agravantes adicionales.

El juez también rechazó un pedido de la defensa para eximir al acusado del pago de costas judiciales, al sostener que no existían razones que justificaran tal excepción. Además, ordenó incluir dentro del monto de las costas un gasto pericial de 764.000 pesos correspondiente a una actuación del cuerpo forense.

Asimismo, reguló los honorarios profesionales del abogado querellante y dispuso que la oficina judicial ejecute la sentencia una vez que quede firme. «Regístrese, comuníquese y notifíquese a las partes», concluyó Pellizzon al cerrar la audiencia.

Una condena que cierra un proceso doloroso

Con esta decisión, el caso judicial por el homicidio de Marisa Coliman llega a su instancia final en primera instancia. El crimen conmovió profundamente a la comunidad de Luis Beltrán, no solo por la violencia del ataque, sino también por el vínculo de confianza previo que existía entre la víctima y su agresor.

Medina permanecerá detenido a disposición del Juzgado de Ejecución Penal de Choele Choel hasta que la sentencia adquiera firmeza.