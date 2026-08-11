Tragedia en la Sierra Nevada: hallan el cuerpo de Jake Whisenant tras dos días de búsqueda

La comunidad internacional de deportes de montaña y aventura se encuentra atravesando jornadas de profundo luto, tras la confirmación de una nueva pérdida trágica en los picos más exigentes del planeta: la muerte del atrevido deportista estadounidense Jake Whisenant, de 30 años.

El referente del ascenso en velocidad perdió la vida en la cordillera de Sierra Nevada, en el estado de California, tras sufrir un severo imprevisto en plena travesía alpina.

Luego de cuarenta y ocho horas de intensas maniobras de búsqueda desplegadas por patrullas del Servicio de Parques Nacionales, el cuerpo sin vida del atleta fue hallado en una zona escarpada, generando una marea de mensajes de condolencias y homenajes en las plataformas interactivas de montañistas de todo el mundo.

El informe del forense y el rescate de Jake Whisenant en la cordillera de Sierra Nevada

De acuerdo con las actuaciones oficiales elaboradas por la Oficina del Forense del Condado de Tulare y reportadas por The New York Times, el deceso del deportista ocurrió el pasado 3 de agosto 2026 y fue caratulado bajo la figura de «accidente».

Las pericias médicas determinaron que Jake Whisenant sufrió traumatismos múltiples e incompatibles con la vida, producto de una caída libre mientras maniobraba en los sectores de pared de la cordillera de Sierra Nevada.

La noticia fue confirmada públicamente por su entorno íntimo y por su amiga de la infancia Bailee Moore, quien compartió emotivas imágenes del escalador en su cuenta de Instagram acompañadas por un sentido mensaje de despedida: «Encontramos consuelo en el hecho de que Jake falleció haciendo lo que amaba, en la hermosa Sierra Nevada; descansá en lo alto de esa montaña».

La partida del joven, quien residía en Mammoth Lakes junto a su prometida Emma London, reavivó los debates en las redes sociales sobre los riesgos extremos que asumen los atletas dedicados al ascenso libre y de velocidad.

Su última publicación en plataformas digitales, realizada a mediados de julio, reflejaba la devoción con la que vivía su profesión al describir la adrenalina de abrir nuevas vías en paredes alpinas durante sus días de entrenamiento, un testimonio que hoy sirve de tributo para sus miles de seguidores.

Las marcas históricas en el Parque Nacional Yosemite y la conmoción en el montañismo

La figura de Jake Whisenant había alcanzado una enorme proyección internacional, gracias a sus extraordinarias marcas de velocidad registradas en las emblemáticas paredes de granito del Parque Nacional Yosemite.

En octubre 2024, junto a su compañero de cordada Brant Hysell, batió el récord histórico en la exigente ruta Lurking Fear del monolito El Capitán, completando el ascenso en un tiempo de 2 horas, 55 minutos y 32 segundos.

La dupla revalidó su nivel en junio 2025 al establecer una nueva marca en la vía The Prow de la Columna de Washington, posicionándose entre los escaladores más veloces y respetados de la escena norteamericana.

La pérdida del atleta de 30 años se produce en un contexto de singular pesar para los deportes de riesgo, ocurriendo pocos días después de que una avalancha en Pakistán terminara con la vida del célebre alpinista nepalí Nirmal Purja.