Facundo Medina fue presentado en Bayer Leverkusen

Facundo Medina fue uno de los puntos más destacados entre las caras nuevas que presentó la Selección Argentina en el Mundial 2026 y sus buenas actuaciones no tardaron en repercutir en su carrera profesional.

La presentación de Facundo Medina en Bayer Leverkusen

Después de seis temporadas, el defensor de 27 años nacido en Villa Fiorito dejó el fútbol francés al que arribó desde Talleres de Córdoba y se convirtió en nuevo jugador de Bayer Leverkusen de Alemania.

Uno de los equipos más importantes de Francia, Olympique de Marsella, transfirió al argentino a cambio de 25 millones de euros, de los cuales dos permanecerán sujetos a objetivos.

FACUNDO MEDINA ES NUEVO JUGADOR DEL BAYER LEVERKUSEN 🇦🇷🇦🇷🔥



Hermoso regalo de cumple. pic.twitter.com/CAKOaQ1Ugp — 𝐁𝐚𝐫𝐠𝐲𝐞𝐫_𝟎𝟒 🇦🇷 (@Bayer04_Argento) August 11, 2026

Medina llegó esta mañana a Alemania y firmó su contrato con el club que milita en la Bundesliga. El vínculo será hasta junio de 2031.

En Bayer Leverkusen compartirá plantel con otros dos argentinos: Exequiel Palacios, que desea marcharse, y Equi Fernández.