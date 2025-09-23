Declaran culpable a una mujer por provocar un incendio en el que murió su pareja en San Martín de Los Andes

El tribunal integrado por los jueces Maximiliano Bagnat, Federico Sommer y Diego Chavarría Ruiz declaró hoy penalmente responsable a una mujer acusada de provocar un incendio en el que murió su pareja, José Emiliano Catricura, en un hecho ocurrido el 10 de febrero de 2024 en San Martín de los Andes.

Según la acusación, la imputada regresó a la vivienda junto a Catricura después de haber participado en un encuentro de la comunidad mapuche Cayún. Una discusión entre ambos derivó en el ataque: la mujer tomó un bidón con 15 litros de nafta, roció la casa y luego encendió un fósforo, iniciando el fuego que consumió rápidamente el inmueble.

La víctima alcanzó a salir por una puerta trasera, pero sufrió quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo. Fue trasladado de urgencia al hospital local, donde falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

La mujer inició el incendio «deliberadamente»

Al leer el veredicto, el juez Bagnat señaló que la acusada “deliberadamente inició el incendio, cumpliendo todos los elementos del delito de incendio seguido de muerte”. Además, aclaró que durante el proceso judicial se descartó la existencia de un contexto de violencia de género, ya que las partes coincidieron en que no había denuncias previas y varios testigos aseguraron no haber presenciado agresiones físicas entre la pareja.

La audiencia de determinación de la pena fue programada para noviembre, instancia en la que se definirá la condena que deberá cumplir la mujer.

El fiscal del caso, Andrés Azar, había presentado su alegato de apertura el pasado 19 de septiembre. La acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal fue por el delito de incendio seguido de muerte en carácter de autora, según los artículos 186 inciso 5 y 45 del Código Penal.

En un inicio, la fiscalía había imputado a la mujer por homicidio doblemente agravado. Sin embargo, tras el avance de la investigación y la valoración de la prueba, modificó la calificación legal al momento de requerir el juicio, en la audiencia de control de acusación.

La discusión previa a la muerte

La hipótesis fiscal se centró en que la mañana del 10 de febrero de 2024, entre las 8:30 y las 9:00, la imputada incendió la vivienda que compartía con Catricura. Testigos relataron que, luego de la discusión, el hombre intentó contenerla sujetándola de los brazos y empujándola hacia el exterior de la casa, pero la mujer arrojó un fósforo encendido que desató el siniestro.

El fuego se propagó con rapidez, generando incluso una explosión que trabó la puerta de acceso principal, lo que dejó a la víctima atrapada dentro. Aunque logró escapar por la parte trasera de la vivienda, las quemaduras que sufrió resultaron mortales.

Dado que la expectativa de pena para este delito es superior a tres años e inferior a quince, el caso fue juzgado por un tribunal colegiado. Durante el juicio, se incorporaron testimonios de testigos, familiares, peritos y efectivos policiales, además de documentación y pruebas periciales que resultaron determinantes para llegar al fallo condenatorio.