Dos médicas de Neuquén evitaron un juicio por mala praxis: pagarán una suma millonaria a un paciente

Un caso judicial inédito en Neuquén terminó con un acuerdo millonario. Dos médicas de la localidad de Buta Ranquil deberán abonar 20 millones de pesos a un paciente como reparación económica, luego de que la jueza de Garantías, Leticia Lorenzo, autorizara la aplicación de un criterio de oportunidad.

De esta manera, las profesionales evitarán ir a juicio por el delito de lesiones culposas, tras alcanzar un entendimiento con la víctima, que buscaba una reparación económica por los daños sufridos.

Los hechos investigados

Según la acusación de la fiscal del caso, Natalia Rivera, los hechos ocurrieron entre marzo y abril de 2021 en el hospital local. Allí, las médicas incumplieron con el “deber objetivo de cuidado” al no brindar la atención adecuada, omitir estudios y no derivar al paciente a un centro de mayor complejidad, pese a que era posible hacerlo.

Esa falta de acción provocó un agravamiento del cuadro clínico, que obligó a la víctima a someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas y permanecer internado alrededor de 50 días, con secuelas en su salud física.

El criterio de oportunidad aplicado

En marzo de este año se habían formulado cargos contra las dos profesionales. Sin embargo, tras varias audiencias, se abrió paso a la posibilidad de una salida alternativa. La jueza Lorenzo explicó que el criterio de oportunidad no suele aplicarse en esta etapa del proceso, pero que las particularidades del caso lo justificaban.

“Entiendo que hay satisfacción de ambas partes, y eso es lo relevante en términos de las exigencias del Código Procesal, en cuanto a encontrar la solución más pacífica para el conflicto concreto”, expresó.

Beneficio para ambas partes

En la audiencia, la jueza destacó que la resolución resultaba beneficiosa tanto para las médicas como para la víctima. “Las dos mujeres evitan llegar a juicio con el desgaste que implica, y la víctima encuentra la respuesta que buscaba desde la primera audiencia: una reparación y no una condena”, sostuvo.

Además, el acuerdo establece que, en caso de incumplimiento del pago, el paciente podrá continuar su reclamo por la vía civil, lo que asegura una garantía adicional para la víctima.