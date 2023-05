El antecedente negativo para Unter por el reclamo de los descuentos por los días de paro en Río Negro

La cruzada de Unter contra el gobierno para frenar los descuentos tiene un antecedente desfavorable, al menos para el gremio. En un reclamo similar de 2017, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió la legalidad del derecho a huelga, pero también convalidó la actitud del Ejecutivo para deducir del salario los días no trabajados. El precedente es de aplicación obligatoria para la Cámara Laboral de Viedma que tomó el amparo de los docentes.



La acción de inconstitucionalidad que interpuso en 2017 el abogado del sindicato Juan Huenumilla, hoy juez laboral en Roca, fue resuelta en esa oportunidad por la actual presidenta del STJ Liliana Piccinini y con el voto a favor del resto del cuerpo. La magistrada en ese oportunidad se amparó en diferentes fallos de la Corte Suprema y en la propia jurisprudencia provincial.



Señaló que el derecho a huelga no puede ser causal de sanciones o represalias, pero que no impide el descuento de los días no trabajados. Por el contrario lo entendió como justo puesto que el gobierno «debe proteger los intereses de todos, mediante la preservación de la integridad del patrimonio público».



La jueza también citó un fallo de la Corte Suprema de Mendoza que sostiene que: «la huelga se conceptualiza como una suspensión colectiva del contrato de trabajo o de empleo público, supone que se rompe la bilateralidad de las prestaciones debidas. En consecuencia, el pago de los salarios no se compadece con el concepto de huelga, ya que generaría un enriquecimiento sin causa para el trabajador que adhiere a la huelga».



Tras el acuerdo salarial entre el Poder Ejecutivo y el gremio docente la semana pasada, Unter inició un reclamo por el descuento de los días no trabajados durante el conflicto que se extendió por tres meses. Incluso, el martes el gremio docente ocupó las oficinas del Departamento Central de Liquidaciones del Consejo de Educación, en reclamo contra la decisión del gobierno de Arabela Carreras.



La semana pasada el gobierno anunció el descuento de un día en los haberes de abril que afectará a cerca de 13 mil docentes. La modalidad será deducir una jornada no trabajada por mes y que en total fueron 8 en el conflicto salarial. Por eso Unter presentó un amparo la semana pasada ante la Cámara Laboral de Viedma. Para ese tribunal, los precedentes del STJ son de aplicación obligatoria. En otras palabras, es la crónica de un final anunciado.



«En punto a la legitimidad del descuento que pueda practicarse por los días no trabajados ya la Cámara Nacional de Trabajo ha dicho que para tener derecho a la percepción de remuneraciones durante el período en que se desarrolló una acción directa, el trabajador debe probar la efectiva prestación de servicios en ese lapso, y que la falta de prestación de labores, torna improcedente el reclamo por los salarios», se citó en la resolución de 2017.



Lo que el STJ dijo en este fallo es que tanto el derecho a huelga como el derecho a descuento están reconocidos constitucionalmente y que corren por caminos separados. La persona que se ampara en su derecho a no concurrir a su puesto laboral por una huelga tiene que saber que, del otro lado, el Estado no puede pagar los días no trabajados.