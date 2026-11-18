De acuerdo con la normativa oficial del Registro Nacional de las Personas (Renaper), todos los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) emitidos bajo el diseño anterior continúan plenamente vigentes hasta la fecha de vencimiento impresa en su frente, pero existen tres grupos específicos que deben tramitar la renovación obligatoria.

La gestión del nuevo DNI puede iniciarse desde la aplicación Mi Argentina o en los registros civiles provinciales, cobrando especial relevancia esta semana tras confirmarse mediante la Resolución 151/2026 que el arancel regular subirá de $10.000 a $20.000 a partir del sábado 21 de noviembre 2026 en Río Negro, Neuquén y todo el país.

Quiénes deben renovar el nuevo DNI de Renaper de forma obligatoria y qué validez tienen los ejemplares anteriores

La implementación del documento con chip sin contacto no implica un recambio masivo inmediato para toda la población, sino una sustitución escalonada según el calendario legal:

Validez de las tarjetas anteriores : los ejemplares vigentes sirven sin restricciones para votar, realizar trámites civiles, operar en bancos y viajar dentro del Mercosur hasta el día exacto de su caducidad.

: los ejemplares vigentes sirven sin restricciones para votar, realizar trámites civiles, operar en bancos y viajar dentro del hasta el día exacto de su caducidad. Ciudadanos con documentos emitidos en 2011 : quienes tengan más de 14 años y posean un DNI tramitado hace quince años (en 2011) alcanzan durante 2026 el vencimiento ordinario establecido por ley y deben gestionar el nuevo plástico.

: quienes tengan más de 14 años y posean un DNI tramitado hace quince años (en 2011) alcanzan durante 2026 el vencimiento ordinario establecido por ley y deben gestionar el nuevo plástico. Actualizaciones obligatorias por edad : deben realizar el trámite los niños que cursen la etapa escolar entre los 5 y los 8 años, así como los adolescentes al cumplir los 14 años (instancia en la que también deben acudir acompañados por madre, padre o representante legal con partida de nacimiento).

: deben realizar el trámite los niños que cursen la etapa escolar entre los 5 y los 8 años, así como los adolescentes al cumplir los 14 años (instancia en la que también deben acudir acompañados por madre, padre o representante legal con partida de nacimiento). Residentes extranjeros y reposiciones: resulta obligatorio para ciudadanos extranjeros con residencia legal que requieran actualizar su identificación y para quienes hayan sufrido robo, extravío, deterioro o necesiten modificar su domicilio.

DNI: características del nuevo documento de Renaper

Característica del nuevo DNI electrónico (Renaper) Especificación técnica y contenido oficial Función principal en trámites y fronteras Material y fabricación Policarbonato multicapa con grabados láser Mayor resistencia física y protección contra adulteraciones Seguridad digital Chip sin contacto con datos biométricos encriptados Lectura automática en puestos migratorios internacionales Validación visual Microtextos, relieves táctiles y tintas ultravioletas Verificación inmediata en controles policiales y bancarios Datos en el frente Foto color integrada, firma digital y sello Mercosur Identificación personal estandarizada bajo normas OACI Datos en el dorso Domicilio, lugar de nacimiento, CUIL y código QR Consulta rápida de identidad y distinción a excombatientes

Cómo tramitar el nuevo DNI paso a paso en Mi Argentina y cuáles son los costos actualizados en noviembre 2026

El procedimiento para obtener el documento electrónico mantiene pasos sencillos, aunque requiere atención respecto de la actualización tarifaria que entra en vigencia este sábado: