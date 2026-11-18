El Municipio de Roca ofreció una alternativa para la práctica de deportes motorizados, luego de la prohibición del uso deportivo de motos en Paso Córdoba y el posterior reclamo de la Asociación de Enduro y Rescate.

El Ejecutivo puso a disposición un terreno ubicado en la barda norte de la ciudad, aunque aclararon que su utilización todavía está en etapa de evaluación. Antes de avanzar, deberán analizar las características del terreno, definir posibles circuitos y establecer medidas de seguridad y condiciones ambientales para el desarrollo de las actividades. Además, expresaron su intención de abrir una instancia de diálogo con los pilotos para recorrer el espacio y trabajar en conjunto sobre las condiciones necesarias para su eventual funcionamiento.

La iniciativa municipal busca ofrecer una alternativa para quienes practican estas disciplinas, luego de que el Concejo Deliberante aprobara la nueva normativa, que establece la prohibición del ingreso, la circulación a campo traviesa y el desarrollo de prácticas deportivas o recreativas con vehículos motorizados en el área protegida, con el objetivo de preservar sus recursos naturales, la flora y la fauna.

Sin embargo, la propuesta no conformó inicialmente a los representantes del enduro. En diálogo con RIO NEGRO, Martín Saiz, referente de la actividad en Roca, consideró que el terreno ofrecido no representa una solución para quienes practican la disciplina y adelantó que analizarán la iniciativa antes de dar una respuesta formal.

La práctica deportiva de motos quedó prohibida luego de una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante.

«La única manera sería irnos a otras ciudades. No lo veo viable cuando siempre la actividad del enduro fue ahí«, sostuvo Saiz. En ese sentido, remarcó que Paso Córdoba es el único sector de la zona que reúne las condiciones necesarias para desarrollar este deporte.

El referente también cuestionó que se incluya al enduro junto con otras prácticas motorizadas, como el motocross. Según explicó, quienes practican la disciplina utilizan senderos y antiguas picadas petroleras para trasladarse hacia los sectores donde realizan los recorridos. «Las motos andan por los senderos. Ya están todos los senderos individualizados«, señaló.

Saiz insistió en que el pedido de la asociación no es continuar con la actividad sin restricciones, sino establecer reglas específicas que permitan su desarrollo dentro del área protegida: «Presentamos una propuesta concreta para encontrar una solución«. Entre las alternativas que mencionó se encuentran la identificación de las motos, la implementación de carnés o señales distintivas y hasta la posibilidad de incorporar dispositivos GPS para controlar los recorridos.

«Lo que pedimos es que se reglamente la actividad, así como se reglamentan otras actividades», explicó. También negó que la circulación de las motos represente un riesgo para quienes recorren Paso Córdoba a pie o en bicicleta y sostuvo que, durante sus 50 años vinculados al enduro, no conoció accidentes entre motociclistas y visitantes del área.

El referente recordó que la asociación presentó su primer pedido formal para ordenar la actividad en 2010 y que mantuvo distintas reuniones con autoridades municipales a lo largo de los años. Incluso, indicó que hace aproximadamente un año y medio mantuvieron un encuentro con la intendenta, la directora de Ambiente y representantes de Turismo para plantear la necesidad de participar en cualquier modificación normativa que afectara a la disciplina.

«No hemos tenido un llamado del Municipio para dialogar. Hoy recibí esta propuesta, que es la que por ahora vamos a analizar», contó. De todas maneras, aclaró que la intención de la asociación es insistir con una instancia de diálogo para intentar revertir la prohibición.

El reclamo de los enduristas

En un comunicado difundido por Saiz, los representantes de la actividad cuestionaron que el enduro haya quedado excluido con la nueva normativa. Allí recordaron que el plan de manejo aprobado en 2001 contemplaba sectores destinados a circuitos de enduro, a los que se les asignaba una categoría de baja sensibilidad y protección: «No estamos hablando de una actividad que apareció después de las ordenanzas ni de una práctica ajena a la historia del lugar», expresaron.

Además, señalaron que comparten la necesidad de preservar el ambiente y ordenar los usos del área, pero consideran que la prohibición total no es la respuesta. En ese sentido, plantearon que cualquier restricción debe estar respaldada por estudios técnicos que permitan identificar los impactos ambientales concretos y diferenciar los sectores sensibles: «Si existen sectores sensibles que deben protegerse, estamos dispuestos a excluirlos«, manifestaron.