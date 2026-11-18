Amit y su casa de inspiración vikinga en las sierras de Córdoba. Fotos:De Música Rutera / Crónicas del cambio.

En el sur de Traslasierra, cerca del límite entre Córdoba y San Luis, una vivienda de madera de 40 metros cuadrados se apoya sobre patas en el lecho de un arroyo. Tiene vista a las sierras, un mirador de 360 grados y paneles de energía en el techo. Amit, de 40 años, terminó de levantarla hace tres con barro, paja y palets en desuso. “Es como armar con Legos”, explicó sobre este método con el que tres personas montan una estructura en una semana.

Por las piedras y las ramas del suelo, elevó la casa para evitar excavaciones y permitir la circulación del viento por debajo. “Iba a tener que barretear y barretear”, detalló en una entrevista con el canal de YouTube Crónicas del Cambio – De Música Rutera.

La estufa conserva el calor hasta el día siguiente con dos cargas de leña.

Trabaja en bioconstrucción desde hace 15 años y fabrica sus muebles, cuchillos y mesadas. Sobre este oficio, afirmó: “La bioconstrucción es utilizar materiales naturales, sobre todo la tierra”. Para las paredes y los techos, emplea palets como reemplazo de tablas sin uso: “En vez de comprar madera nueva, que es más cara, podés usar palets que son materiales de recicle”. Con ese material y una clavadora neumática arma los módulos de obra.

El diseño busca el ingreso del sol en invierno y su bloqueo en verano. En el interior instaló una estufa de ladrillo que conserva el calor hasta el día siguiente con dos cargas de leña. En el techo colocó un termotanque. “Es la mejor inversión que podés hacer en Córdoba”, aseguró sobre ese equipo que le provee agua durante el año.

Vista 360° desde el mirador

Su camino comenzó en Buenos Aires, donde cursaba Arquitectura en la UBA y trabajaba como albañil y pintor. A falta de cinco materias para el título, dejó la facultad y su empleo.

Tras conocer el Delta de Tigre, residió tres años en esa zona y aprendió técnicas como la quincha. Luego una oferta laboral lo llevó a Calamuchita y, finalmente, a Traslasierra, donde vive hace 13 años.

Sobre ese cambio de rumbo, expresó: “Quería que la vida que yo quería, que yo me imaginaba, que yo sentía dentro mío, sea lo más parecida afuera que adentro”. También resumió su forma de actuar frente a las dudas con dos frases: “No achicarse cuando hay miedo” y “Tirarme a la pileta”.

Hoy Amit se dedica a la bioconstrucción.

Hoy trabaja en obra, integra una brigada forestal y escribe poesía, con cuatro libros en circulación y un quinto en proceso. Proyecta plantar árboles, ampliar su hogar y levantar una cabaña para visitas, aunque destaca la necesidad de contar con compañía: “Conseguirte una red de amigos, familia, de gente que te puede dar una mano”.

Las claves de la bioconstrucción de Amit

Amit durante la construcción. Le llevó un año de trabajo, aunque tenía otras obras en paralelo.

Cimientos sobre pilotes: En lugar de excavar un terreno con piedras y raíces de un antiguo arroyo, levantó la casa de 40 m² sobre patas. Esto evita movimientos de suelo y permite que circule aire por debajo para refrescar la vivienda en verano.

En lugar de excavar un terreno con piedras y raíces de un antiguo arroyo, levantó la casa de 40 m² sobre patas. Esto evita movimientos de suelo y permite que circule aire por debajo para refrescar la vivienda en verano. Reciclaje estructural con pallets: Reemplazó la madera comercial por pallets recuperados para armar muros y techos. Con este método y herramientas neumáticas, un equipo de tres personas puede levantar la estructura de una casa en una semana.

Reemplazó la madera comercial por pallets recuperados para armar muros y techos. Con este método y herramientas neumáticas, un equipo de tres personas puede levantar la estructura de una casa en una semana. Diseño bioclimático: La orientación y las aberturas están calculadas para captar la mayor cantidad de radiación solar en invierno y bloquear el sol directo en los meses de calor.

La orientación y las aberturas están calculadas para captar la mayor cantidad de radiación solar en invierno y bloquear el sol directo en los meses de calor. Calefacción de alta eficiencia: Cuenta con una estufa de masa térmica hecha de ladrillo (tipo chuncana). Con solo dos cargas de leña por la tarde, acumula calor y mantiene la vivienda templada hasta el día siguiente.

Cuenta con una estufa de masa térmica hecha de ladrillo (tipo chuncana). Con solo dos cargas de leña por la tarde, acumula calor y mantiene la vivienda templada hasta el día siguiente. Autonomía energética y de servicios: El techo incorpora un termotanque solar que abastece de agua caliente casi todo el año y paneles solares para generar electricidad sin depender de la red tradicional.

El auge de la radicación y la bioconstrucción en las sierras de Córdoba

Explosión demográfica en los valles: Según datos del Censo Nacional 2022 del INDEC, mientras la provincia de Córdoba creció un 16,1% respecto a 2010, los valles serranos multiplicaron ese ritmo. El departamento Calamuchita aumentó su población un 45% (pasando de 54.730 a 79.591 habitantes), y localidades vinculadas a la vida natural y la bioconstrucción, como Villa Ciudad Parque, registraron saltos del 400%.

Según datos del Censo Nacional 2022 del INDEC, mientras la provincia de Córdoba creció un 16,1% respecto a 2010, los valles serranos multiplicaron ese ritmo. El departamento Calamuchita aumentó su población un 45% (pasando de 54.730 a 79.591 habitantes), y localidades vinculadas a la vida natural y la bioconstrucción, como Villa Ciudad Parque, registraron saltos del 400%. Migración desde grandes centros urbanos: Traslasierra, Calamuchita y el norte de Punilla (como Capilla del Monte y San Marcos Sierras) encabezan la recepción de familias y profesionales provenientes de Buenos Aires, Rosario y Córdoba capital que buscan menor costo de vida, terrenos amplios y autosuficiencia.

Traslasierra, Calamuchita y el norte de Punilla (como Capilla del Monte y San Marcos Sierras) encabezan la recepción de familias y profesionales provenientes de Buenos Aires, Rosario y Córdoba capital que buscan menor costo de vida, terrenos amplios y autosuficiencia. Desarrollo de un ecosistema proveedor: El aumento de obras con barro, quincha, fardos de paja y madera impulsó la apertura de corralones especializados exclusivamente en biomateriales en Traslasierra, además de talleres de autoconstrucción y cuadrillas de albañiles locales capacitados en tierra cruda.

El aumento de obras con barro, quincha, fardos de paja y madera impulsó la apertura de corralones especializados exclusivamente en biomateriales en Traslasierra, además de talleres de autoconstrucción y cuadrillas de albañiles locales capacitados en tierra cruda. Avance y debate en las normativas: El crecimiento obligó a los municipios a legislar sobre estas prácticas. Localidades como Villa del Dique (Calamuchita) fueron pioneras en aprobar ordenanzas que regulan la construcción en tierra cruda y techos verdes, mientras que en comunas de Traslasierra como Villa de las Rosas se debaten códigos de edificación para ordenar el uso de estructuras alternativas (como domos o contenedores) frente al impacto urbano.

Contacto: https://www.instagram.com/amit.bioarquitectura/

Entrevista en De Música Rutera