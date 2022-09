El escribano mencionado en una causa de estafas con viviendas en Bariloche no está imputado

El escribano Leandro Costa Brutten informó este lunes que tras tomar conocimiento por los medios de que estaba mencionado en una causa que investiga presuntas estafas con la venta de lotes y casas en Bariloche “me presenté espontáneamente en el Ministerio Público Fiscal” para que le informen sobre su situación.

“Me presenté ante el fiscal Tomás Soto (que está cargo de la investigación) y pedí toda la documentación sobre lo que dicen los medios”, señaló Costa Brutten.

Dijo que le informaron que no está imputado en el legajo. RÍO NEGRO informó sobre el caso, con la aclaración de que el escribano y dirigente del PJ no está imputado en la causa.

Costa Brutten cuestionó que en la información sobre la causa que Soto investiga hayan trascendido sus datos y hasta su pertenencia política.

Comentó que le llamó la atención porque cuando los medios publican que una persona está imputada o procesada “omiten la identidad”.

Destacó que en la fiscalía “constaté que no hay denuncia en mi contra y tampoco estoy imputado”.

Afirmó que también se presentó este lunes en el Colegio Notarial donde le informaron que no hay ninguna presentación ni queja en su contra.

Desmintió que en su escribanía hayan cerrado alguna operación comercial que haya incluido la entrega de dinero por la venta de algún inmueble y que haya derivado en una supuesta estafa. “Si tienen algún juicio de valor tienen que acreditarlo con algo, pero a mí no me informaron nada, ni me citaron (de la fiscalía)”, aseguró.

Costa Brutten explicó que tras la publicación de la información judicial “me preocupé y me puse a disposición de la justicia”. “Porque si van a hacer un juicio de valor te tienen que escuchar y ni siquiera me han llamado”, insistió. Dijo que tampoco desde la fiscalía “vinieron a buscar ningún papel acá”.

“Todos los días certifico (formularios) 08 y se lo lleva el titular del auto, pero no tengo ninguna vinculación (con las denuncias que se investigan)”, aseguró Costa Brutten.

En la causa judicial por presuntas estafas están imputados Norberto Gutiérrez, Diego y Ezequiel Cid y Claudio Seguel.