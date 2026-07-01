Expediente Jesica Cirio: ¿Qué mega-empresario le habría comprado el departamento en Cañitas?

El allanamiento al departamento de Jesica Cirio en Ortega y Gasset, en el barrio porteño de Las Cañitas, volvió a poner bajo la lupa el origen de ese inmueble y reavivó una pregunta que desde hace años circula tanto en la causa judicial como en los medios: ¿la modelo compró la propiedad con fondos propios o se la habría regalado un poderoso empresario?

El procedimiento fue ordenado por el juez federal Luis Armella, a pedido del fiscal Sergio Mola, y estuvo a cargo de Gendarmería Nacional el pasado 22 de junio. El objetivo era secuestrar el teléfono celular de Cirio y obtener los videos en los que se la ve rodeada de fajos de dólares dentro de la mansión que compartía con su exmarido, Martín Insaurralde, en Fincas de San Vicente.

Sin embargo, Cirio no se encontraba en el domicilio al momento del operativo. Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron 19.000 dólares en efectivo, dos armas de fuego registradas a nombre de su actual pareja, el empresario Nicolás Trombino, y sustancias que dieron resultado positivo para cocaína en los análisis preliminares.

El misterio sobre el departamento de Las Cañitas

Si bien los registros públicos indican que Jesica Cirio adquirió el departamento en 2015 por unos 385.000 dólares, una operación que ya era analizada por la Justicia por su posible vínculo con fondos atribuidos a Martín Insaurralde, en los últimos días surgieron nuevas versiones que volvieron a instalar dudas sobre el verdadero origen de la propiedad.

Durante una emisión de TN, el periodista Gustavo Méndez aseguró que el inmueble habría sido incorporado al patrimonio de la modelo antes de su relación con el exintendente de Lomas de Zamora, pero deslizó una versión que despertó nuevas especulaciones.

Según sostuvo, el departamento habría sido un regalo de «un megaempresario», una persona mayor y multimillonaria, y afirmó que actualmente la propiedad tendría un valor cercano a 1,5 millones de dólares.

Además, mencionó que una mujer identificada como Florencia, a quien describió como la mano derecha de ese empresario, habría intervenido posteriormente en la compra del departamento que Cirio posee en Miami.

Cuando le consultaron por la identidad del supuesto benefactor, Méndez evitó dar nombres y se limitó a responder con una frase enigmática: «Un poco de todo, incluido en esto donde estamos todos nosotros. Listo, ya lo dije todo».

Hasta el momento, esas afirmaciones no fueron respaldadas con documentación ni forman parte de una imputación judicial, aunque volvieron a alimentar las especulaciones en torno al patrimonio de la modelo.

La red de empresas bajo la lupa

En paralelo, la investigación que lleva adelante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) continúa analizando la estructura societaria vinculada a Jesica Cirio.

Entre las firmas que aparecen en el expediente figuran Goruka S.A., Jesica Cirio S.A., JCI Group S.R.L. y You S.A., además de otras sociedades sobre las que pesan distintas medidas patrimoniales.

De acuerdo con la investigación, entre 2021 y 2023 la conductora declaró ingresos por alrededor de 70 millones de pesos provenientes de empresas del sector del juego, entre ellas Desarrollos Turísticos Victoria S.A., Casino de Victoria S.A. —vinculadas al empresario Daniel Mautone— y el Hipódromo Argentino de Palermo.

Los investigadores buscan determinar si esos movimientos guardan relación con la influencia que Martín Insaurralde habría ejercido sobre el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires.

Además, el expediente incluye el análisis de operaciones cambiarias por casi 1,94 millones de dólares y una transferencia internacional de 693.000 dólares proveniente de Zumba Fitness LLC, con sede en Miami, movimientos que también forman parte de la investigación patrimonial que sigue la Justicia.