El interior de Neuquén pierde magistrados y funcionarios; los reemplazos demoran o no aparecen

La Circunscripción Judicial con cabecera en Cutral Co es la primera en volumen de audiencias penales cada 100.000 habitantes en la provincia de Neuquén (datos oficiales de 2021), y este año podría quedarse sin jueces de Garantías. Tampoco tiene fiscal jefe ni defensor jefe o jefa que coordinen el trabajo de los Ministerios Públicos, pese al alto nivel de conflictividad que registra en las calles y viviendas de la jurisdicción que abarca.

La situación se repite, apenas con menor intensidad, en la Circunscripción de San Martín, Junín de los Andes y Villa La Angostura, otras tres ciudades donde ciertos delitos generan rápida repercusión. También en Chos Malal, aunque en el norte neuquino el nivel de conflictividad es relativamente más bajo.

El panorama fue analizado en los últimos días en el Tribunal Superior de Justicia, según confirmaron el vocal Gustavo Mazieres en su doble carácter de supervisor de la Segunda Circunscripción y presidente del Consejo de la Magistratura, y el vocal Germán Busamia. «Estamos observando con preocupación el tema, y nos vamos a ocupar. Ya pensamos en algunas alternativas», dijo Mazieres.

Ambos vocales coincidieron en señalar que una de las claves será agilizar los concursos del Consejo de la Magistratura para cubrir con mayor velocidad las vacantes que se produjeron y las que se avecinan.

Debe decirse además que el desafío también es conseguir recurso humano de calidad, porque en muchas ocasiones los concursos se declararon fracasados.

La situación en Cutral Co

La semana pasada, Raúl Aufranc juró como integrante del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción con asiento de funciones en Neuquén capital. Hasta entonces desempeñaba el mismo cargo en Cutral Co.

Muy probablemente otra jueza de Garantías de esa ciudad, Patricia Lúpica Cristo, gane el concurso para integrar el Tribunal de Impugnación, también se mudará a la capital y dejará vacante su cargo.

Mario Tommasi, otro de los jueces de Cutral Co, está próximo a jubilarse. La difusión de un informe que revela que hace dos años que no redacta el primer voto de ninguna sentencia habría terminado de decidirlo a pedir el retiro. Y Laura Barbé ya se inscribió varias veces en concursos del Consejo de la Magistratura para mudarse a Neuquén: hasta ahora no lo logró por una cuestión técnica, pero insistirá hasta conseguirlo.

Y no hay más jueces ni juezas. Es decir que en el corto plazo, la Segunda Circunscripción se quedaría sin jueces de Garantías.

Volumen de trabajo

De acuerdo con estadísticas publicadas en la página oficial del Poder Judicial, en 2021 fue la que más audiencias penales realizó cada 100.000 habitantes, superando por lejos a la Primera Circunscripción con cabecera en la capital provincial.

A esto se suma que no tiene fiscal jefe desde la jubilación de Santiago Terán, ni defensora jefa desde el fallecimiento de Marisa Mauti. Ambos cargos se están concursando en el Consejo de la Magistratura.

El año pasado hubo un intento por cubrir la vacante de fiscal jefe, pero fracasó porque los participantes no estuvieron a la altura de las expectativas de las y los integrantes del Consejo.

Prácticamente los mismos concursantes se anotaron en el nuevo concurso, en una suerte de repechaje para ver si levantan el puntaje. Los exámenes escrito y oral están previstos para el 29 y 30 de marzo, luego vendrá la entrevista personal, y en caso de que no se declare fracasado otra vez, el pliego del ganador o ganadora será enviado a la Legislatura a la espera de su aprobación. En concreto, hasta el segundo semestre difícilmente asumirá en el cargo.

Respecto del cargo de defensor jefa, el plazo de inscripción para participar del concurso todavía está abierto (cerrará el 22 de febrero), los exámenes serán el 31 de mayo y 1 de junio, de modo que el o la ganadora, de haberlo, asumirá con suerte a fin de año.

De la fiscalía a los juzgados

En los últimos tiempos comenzó a producirse un doble fenómeno cuyo resultado es el vaciamiento de determinados puestos en algunos lugares puntuales del interior de Neuquén.

Por un lado, hay funcionarios del Ministerio Público Fiscal que concursan para ser juez. Por ejemplo, Maximiliano Bagnat, que saltó de la fiscalía a la judicatura en San Martín de los Andes. O Luis Giorgetti y Marco Lúpica Cristo en Neuquén capital. Hay mucho debate sobre las razones.

El otro aspecto es que cada vez cuesta más conseguir que se presente recurso humano de calidad para cubrir las vacantes que se abren. La actual integración del Consejo de la Magistratura, cuyo mandato vence el próximo 15 de marzo, ostenta la plusmarca de declaración de concursos fracasados.

Cargos por cubrir

Algunos de los importantes cargos por cubrir, sólo en el fuero penal, son los siguientes:

• Fiscal jefe o jefa de San Martín de los Andes.

• Juez o jueza de Garantías de San Martín de los Andes.

• Defensor jefe o jefa de Chos Malal.

• Defensor o defensora de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Junín de los Andes.

Y están designadas pero esperan acuerdo legislativo:

• Inés Gerez como fiscal del caso de San Martín de los Andes.

• Juan Manuel Narváez Barraza como fiscal del caso de Neuquén.

• Nadia Kubatov como jueza de Garantías de Chos Malal.

Río Negro ya se había ocupado de este tema en un informe publicado en 2019, con el título Cargos que nadie quiere y concursos desiertos: la crisis inesperada del Poder Judicial neuquino. El eje del debate era, por ese entonces, la dificultad para cubrir la vacante en la fiscalía de Rincón de los Sauces. La actual titular, Rocío Gabriela Rivero, oriunda de Paraná, ya batió todos los récords de permanencia.