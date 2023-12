El oficialismo defendió las designaciones de la hija de Figueroa y Nicolini en el BPN

La abogada Camila Figueroa Vinassa de 30 años es la flamante síndica titular en el Banco Provincia de Neuquén SA (BPN). El nombramiento de la hija mayor del gobernador fue defendido por el diputado provincial de Avanzar, Francisco Lépore. En una entrevista realizada este miércoles en RÍO NEGRO RADIO, el legislador manifestó «el tema del parentesco lo corro cuando hay condiciones que justifican sus designaciones».

Según su perfil de Linkedin, Figueroa Vinassa fue secretaria privada en la Casa de Neuquén de marzo de 2012 a enero de 2013, pasante en 2015 en el Centro de Estudios Legales y Sociales, en el 2016 auxiliar en la escribanía Trezza. Desde 2017 se desempeñó como abogada senior.

Además de la abogada fue nombrado como síndico el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, de 47 años que percibirá un doble salario: como integrante del gabinete y por su rol en el banco. Para asumir renunció al cargo de juez procesal administrativo del interior.

Consultado sobre su opinión al respecto, Lépore respondió: «la sindicatura son los ojos del Ejecutivo en el banco y desde ese punto de vista me parece bien que el gobernador designe a personas de su confianza, porque son un poco los ojos del poder Ejeuctivo en una institución que tiene una relevancia fundamental en nuestra provincia».

Subrayó que tanto la abogada como Nicolini «son profesionales» con «una formación muy importante».

El diputado fue miembro informante en el recinto de la ley que suspende los beneficios del régimen de jubilaciones de privilegio para quienes asuman cargos electivos, una iniciativa que envió el gobernador.

«Se ha excedido en sus facultades»

El legislador preside la comisión de Trabajo en la Legislatura. Es abogado egresado de la Universidad Nacional del Comahue, especialista en derecho administrativo y fue apoderado de sindicatos. Hasta antes de jurar en su banca trabajaba como asesor letrado en el Consejo de la Magistratura de la provincia.

Lépore anticipó que los proyectos que presentará estarán vinculados al mundo del trabajo. «Durante estos días de receso estoy trabajando con mi equipo, teniendo reuniones con funcionarios para ver en cada área como se puede contribuir en trabajar distintas iniciativas legislativas que tienen que ver también con el funcionamiento de la provincia. Hoy me toca ser oficialismo así que un poco va por ahí», aseguró.

Sostuvo que es preocupante la decisión del gobierno nacional de poner un «freno a la obra pública».

«Hay muchísimas obras que como dice siempre Rolando (por Figueroa) quizás no son rentables para el sector privado y que necesariamente tienen que ser apalancadas por el sector público. Cuando eso no ocurre no sólo impacta desde el punto de vista de las fuentes laborales -directas, indirectas- el mercado interno, el trabajador que con su sueldo consume en la despensa de su barrio y demás, sino justamente las condiciones macro en infraestructura y demás que fomentan o no la inversión privada», afirmó.

En cuanto al DNU del presidente Javier Milei, que deroga 300 leyes, dijo que el mandatario «se ha excedido en sus facultades» y que incluso algunas de las modificaciones afectan cuestiones de fondo, porque alcanzan al Código Civil y Comercial. Remarcó que el ámbito natural para discutir estas reformas es el Congreso.

Escuchá al diputado provincial de Avanzar, Francisco Lépore, en «Vos Al Aire», por RÍO NEGRO RADIO

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).