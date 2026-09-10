Walter Samuel se va de la Selección Argentina: cómo sigue la negociación de Scaloni con la AFA

Lionel Scaloni sigue en duda. Bien se sabe desde que terminó la Copa del Mundo 2026 que todavía no está asegurada su continuidad a cargo de la Selección Argentina. En ese sentido, las charlas se mantienen entre las partes implicadas para llegar a una resolución final que, se estima, se conocerá en las próximas semanas.

Cabe recordar que el técnico puso su futuro en duda con varias declaraciones que dieron a entender que podría estar ante su última etapa al frente del combinado nacional. Vale resaltar que ya fue campeón del mundo en Qatar 2022, bicampeón de América en 2021 y 2024, conquistar la Finalissima en 2022 y ahora viene de ser subcampeón en 2026.

Según informó el periodista Gastón Edul, siguen las negociaciones entre la AFA y Scaloni. A pesar del intento de los directivos por retener al entrenador, aún no hubo respuesta del director técnico, por lo que se espera que se dé próximamente.

Un dato importante a tener en cuenta es que restan acordar las condiciones y que él decida. Este tipo de cuestiones que faltan resolverse, están vinculadas a su energía y las ganas de rearmar un proyecto, que implica llevar a cabo una fuerte renovación, diagramar un nuevo equipo y empezar una nueva etapa, tal como lo hizo cuando asumió a mediados de 2018.

Por otro lado, Walter Samuel no va a seguir en la Selección Argentina. Esta drástica resolución sorprendió a todos ya que el ayudante de campo de Scaloni deja el cargo después de 8 años como especialista en la fase defensiva.

Vale aclarar que su partida será en 2027, lo que significa que transita sus últimos meses en su rol como colaborador del DT.

Un detalle poco conocido en la carrera actual de Walter Samuel, es que fue ayudante de campo en Inter de Milán bajo la conducción de Stefano Pioli y Stefano Vecchi durante la temporada 2016/17. Luego, también integró el cuerpo técnico de Pierlugi Tami en el FC Lugano del fútbol suizo, hasta que finalmente llegó a la Selección Argentina.

Los tres puntos que detienen la renovación de Lionel Scaloni como DT de la Selección Argentina

Luego de perder la final del Mundial ante España, Lionel Scaloni manifestó que necesitaba un tiempo para pensar sobre su futuro en la Selección argentina. El DT, cuyo contrato se vence en diciembre 2026, explicó que se requería mucha energía para afrontar la renovación en el plantel Albiceleste que se quedó sin su líder y capitán, Lionel Messi.

Sin Lionel Messi, tampoco Nicolás Otamendi, y con las dudas sobre algunos nombres como Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Dibu Martínez, el proceso incluiría sostener referentes y amalgamarlos con nuevas caras.

El otro de los puntos tiene que ver con la fisonomía del cuerpo técnico. El mismo podría modificarse por el deseo de Walter Samuel de lanzarse como entrenador principal y despegarse del rol de ayudante de Lionel Scaloni.

A esto se le suman supuestas deudas económicas de la AFA -según algunas fuentes- para con el plantel de la Selección argentina correspondiente a premios prometidos y no abonados a los futbolistas y cuerpo técnico.

Por último, se puede agregar el malestar que existió con algunos rivales seleccionados para disputar amistosos en ventanas FIFA en la previa del Mundial.