Entró con una copia de la llave, amenazó con un hacha a su expareja y quedó detenido en El Bolsón

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos y obtuvo prisión preventiva para un hombre acusado de protagonizar un grave episodio de violencia de género en la localidad de El Bolsón. El hecho ocurrió cuando el imputado, pese a tener una prohibición de acercamiento vigente, ingresó al domicilio de su expareja y la amenazó con un hacha frente a sus hijos menores.

El hecho investigado

Según relató la fiscal de feria en la audiencia realizada este martes, el episodio tuvo lugar el 19 de enero de 2026, alrededor de la 1:45, en una vivienda del barrio Esperanza. En el lugar se encontraba una mujer junto a sus tres hijos menores de edad.

El imputado, progenitor de los niños, habría ingresado sin autorización utilizando una copia de una llave, a pesar de contar con una medida cautelar que le prohibía acercarse al domicilio y mantener contacto con la víctima.

Amenazas y accionar policial

Al advertir la presencia del hombre, la mujer se comunicó con la comisaría de la Familia. Cuando arribó el personal policial, la víctima salió de la vivienda y el imputado la habría perseguido empuñando un hacha y profiriendo amenazas.

Luego, el hombre se encerró durante varios minutos dentro de la vivienda junto a los menores, hasta que finalmente desistió de su accionar y pudo ser reducido por los efectivos.

Resolución judicial

La Fiscalía sostuvo que el acusado incurrió en violación de domicilio, amenazas calificadas y desobediencia judicial. El juez de Garantías dio por formulados los cargos, habilitó la investigación penal preparatoria por cuatro meses y dispuso la prisión preventiva del imputado por el plazo de un mes.