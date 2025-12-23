Fallo histórico: el Luna Park se salva de la demolición y seguirá siendo Monumento Nacional

La Justicia porteña le dio un nuevo revés a la administración de Jorge Macri. Este lunes, la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario rechazó la apelación presentada por el Gobierno de la Ciudad y dejó firme la prohibición de avanzar con cualquier trámite de demolición sobre el emblemático Luna Park.

El fallo de la Sala III ratifica la suspensión de una obra que, bajo el pretexto de una «actualización tecnológica», pretendía vaciar el interior del estadio para convertirlo en un nuevo complejo con mayor aforo. Para la Justicia, el proyecto violaba las normas de protección patrimonial al alterar sustancialmente el volumen, la cubierta y la fachada de un inmueble con Protección Estructural.

¿Una mejora o un «sinsentido»?

La denuncia original, impulsada por el abogado Andrés Gil Domínguez y organizaciones como Basta de Demoler, alertaba sobre una «demolición encubierta». El plan oficial buscaba elevar el aforo de 8.400 a 11.100 espectadores, pero para lograrlo era necesario destruir la casi totalidad del interior del edificio histórico, dejando apenas una «cáscara» exterior.

Especialistas en patrimonio advirtieron que destruir un edificio de 1934 con la supuesta finalidad de conservarlo era un «sinsentido». Según el informe técnico que consta en la causa, la renovación de sistemas de seguridad, iluminación y acústica puede realizarse perfectamente sin alterar la esencia arquitectónica del coliseo deportivo.

Un emblema en peligro

El Luna Park es mucho más que un estadio; es un ícono nacional inaugurado en 1934 que albergó hitos del deporte, la música y la política. La alarma de los sectores culturales era máxima: de haber avanzado el plan, el «Palacio de los Deportes» se habría convertido en el primer Monumento Histórico Nacional demolido desde el retorno de la democracia.

Por ahora, la jueza Natalia Tanno deberá resolver si concede la medida cautelar definitiva. Esto mantendría frenada la Disposición 1283/DGIUR/25 hasta que haya una sentencia final. Mientras tanto, el Luna Park respira: su historia seguirá en pie, lejos de las piquetas y los proyectos inmobiliarios.