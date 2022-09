Femicidio de Agostina: Monsalve confesó que la mató, pero la culpó a ella

Juan Carlos Monsalve confesó haber sido el autor del femicidio de Agostina Gisfman. Fue esta mañana, en Neuquén, durante la primera audiencia del juicio por jurados, en el que también están acusados sus familiares y allegados. Durante su declaración, aseguró que su esposa, Ana María Perales, no había estado involucrada. La joven de 22 de años, de Cipolletti, fue llevada hasta un basural de Centenario, donde la mataron y quemaron su cuerpo el 14 de agosto del 2021.

Monsalve reconoció que había tenido sexo con la joven, como planteaba la fiscalía, pero descartó que este hecho estuviera detrás de sus motivaciones. Según su relato, Agostina le había robado un millón y medio de pesos, cocaína y marihuana. «Agostina me robó 1.3 millones de pesos, cocaína y marihuana. Me dijo que la plata me la podía devolver, pero la marihuana se la había fumado y la coca se la tomó el marido», relató.

Para reforzar su idea, Monsalve buscó mostrar una cercanía con su víctima al decir que habían pasado buenos momentos juntos, que era una «chica alegre». También se animó a una justificación, que marcó su línea de pensamiento: «a esta chica, pobrecita, la indujeron a ser así. Yo no me aproveché de ella, pero otra gente sí».

Según la fiscalía, Monsalve, que vivía en Centenario y era verdulero, conoció a Agostina a través de su amigo Chianese, ambos con residencia en Cipolletti. Tuvieron un encuentro sexual a cambio de dinero, la mujer de Monsalve se enteró e instigó a su marido a que la asesinara. Una camioneta alquilada y con rastros de sangre, objetos quemados en una de las casas allanadas y conversaciones por WhatsApp son parte de las pruebas con las que cuenta para sostener su tesis.

Se que le destruí la vida», declaró Juan Carlos Monsalve.

La culpó a ella

En su declaración, señaló que la joven «era brava» y que la situación podría haber terminado al revés. «No tengan piedad de mi, yo maté a Agostina, fue una discusión que se fue de las manos», expresó.

Monsalve le habló al jurado, compuesto por 6 hombres y 6 mujeres, desde su silla de ruedas. Mientras esperaba el juicio, sufrió la amputación de parte de sus dos piernas por problemas de salud.

Como adelantó RÍO NEGRO se esperaba que esta sea la estrategia de Monsalve para despegar a los demás acusados del caso. Así como se encargó de resaltar que su esposa no había estado involucrada, su confesión también ayudaría a su sobrino Enzo Monsalve, su empleado Maximiliano Zapata y su amigo Gustavo Chianese.

Están acusados de homicidio triplemente calificado: por alevosía (la víctima estaba indefensa), por el concurso premeditado de dos o más personas, y por haber sido cometido por un grupo de hombres en perjuicio de una mujer en un contexto de violencia de género (femicidio). La pena en caso de ser hallados culpables es prisión perpetua.

La confesión no es una prueba

La defensora del acusado, Natalia Pelosso, manifestó que estaba en un «momento incómodo» para todos. Sostuvo: «acaban de escuchar a Monsalve confesar que es el único responsable de que la hija de Agostina no tenga más a su mamá.»

Luego, la abogada agregó que «la confesión no es prueba» y que se va a tener que demostrar que los hechos ocurrieron como plantea la fiscalía.

El imputado en su declaración no tiene obligación de decir verdad. En cambio las y los testigos sí, por eso prestan juramento.