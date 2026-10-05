Femicidio en Aluminé: agravan los cargos contra el imputado que atacó con un hacha a Noemí Matamala

El Ministerio Público Fiscal agravó la acusación contra L.D.S., el hombre imputado por atacar brutalmente a su pareja con un hacha en la localidad de Aluminé. Durante una audiencia de reformulación de cargos realizada hoy, el fiscal del caso, Marcelo Jofré, adecuo la imputación a femicidio consumado, luego de que se confirmara el fallecimiento de la víctima, Noemí Mabel Matamala.

La mujer permaneció internada en estado grave durante 13 días en el hospital Castro Rendón de Neuquén capital, donde finalmente falleció el pasado 4 de septiembre a raíz de la severidad de las lesiones sufridas.

Modificación de la calificación legal

En forma previa, L.D.S. había sido acusado por tentativa de femicidio. Sin embargo, a partir del desenlace fatal, la fiscalía readecuó los hechos y le atribuyó el delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio), en calidad de autor. Esta figura penal contempla como única sanción la pena de prisión perpetua.

La jueza de garantías Laura Barbé, a cargo de la audiencia, dio por reformulados los cargos en los términos expuestos por el representante del Ministerio Público Fiscal.

Los detalles del ataque

Según la reconstrucción presentada por la fiscalía, el hecho ocurrió el 21 de agosto de 2026, entre las 19:30 y las 19:40, en el ingreso a una vivienda ubicada en el barrio Sector Productivo de Aluminé.

En un contexto de violencia de género, el imputado inició una discusión con Matamala, con quien mantenía una relación de pareja. En un galpón de leña contiguo a la vivienda, L.D.S. tomó un hacha y atacó a la mujer golpeándola directamente en la cabeza, para luego darse a la fuga.

Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico grave con severas fracturas óseas que terminaron provocándole la muerte.

Prisión preventiva vigente

El pasado 23 de agosto, al momento de formular la primera acusación por la tentativa de femicidio, la fiscalía había solicitado la prisión preventiva del imputado por un plazo de cuatro meses, argumentando la existencia de riesgos procesales.

Dicha medida cautelar fue avalada en su momento por la jueza Barbé y continúa plenamente vigente mientras avanza el proceso judicial.