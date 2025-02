Homicidio en una despensa de Bariloche: un hombre fue imputado y le dictaron prisión preventiva

El barrio San Francisco IV de Bariloche todavía está conmocionado tras un violento hecho ocurrido el pasado 10 de febrero en una despensa local. Allí, una discusión que comenzó con golpes de puño terminó en un homicidio. Un hombre de 30 años fue la víctima mortal y hay un detenido. Hoy le formularon cargos y tendrá que permanecer preso preventivamente por cuatro meses. Qué pasó.

Gastón Marcelo Latiff, de 30 años, perdió la vida tras recibir siete puñaladas. Este martes, el hombre acusado del crimen fue imputado por homicidio simple, y se le dictó prisión preventiva por cuatro meses.

La audiencia de formulación de cargos expuso detalles desgarradores del caso. Mientras los vecinos intentan comprender cómo se llegó a este desenlace, el proceso judicial comienza a desandar el camino hacia una posible condena.

La reconstrucción del hecho

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el conflicto se desató dentro de una despensa del barrio San Francisco IV. En el lugar se encontraban la víctima, el imputado y cuatro hombres más, cuya identidad aún no ha sido determinada. Una discusión entre los presentes escaló rápidamente, convirtiéndose en una pelea a golpes de puño.

El imputado, quien también estaba comprando en el comercio, habría intervenido en el enfrentamiento. En un momento crítico, asestó a Latiff siete puñaladas con un cuchillo, una de las cuales, en el cuello, resultó letal.

Mientras los otros hombres escaparon del lugar, el acusado permaneció en la despensa hasta que arribó la policía, que procedió a detenerlo y secuestrar el arma utilizada en el crimen.

Evidencias y declaraciones

La fiscal a cargo presentó en la audiencia las pruebas recolectadas hasta el momento, que incluyen testimonios de testigos presentes, el informe del Cuerpo de Investigación Forense, elementos peritados y el teléfono celular de la víctima.

En su defensa, el imputado expresó: o: «Yo no quería matar a nadie. Estudié, trabajé, me dediqué, me esforcé demasiado por ser una persona que colabora con la sociedad. No vivo en la sociedad de la delincuencia. Yo me esforcé demasiado para ser mejor«. Su descargo, aunque breve, dejó entrever el impacto personal del proceso judicial.

Por su parte, la abogada querellante, en representación de la familia de Latiff, adhirió a la acusación y destacó la gravedad de los hechos. Mientras tanto, la defensa del acusado solicitó profundizar la investigación para determinar si el hecho podría encuadrarse en otra figura legal menos severa.

Decisión judicial y medidas preventivas

El juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y calificó el hecho como homicidio simple, imputando al acusado en los términos de los artículos 79 y 45 del Código Penal. Además, dictó prisión preventiva por cuatro meses, considerando los riesgos procesales presentes.

Durante este tiempo, la fiscalía continuará avanzando en la recolección de pruebas y testimonios, buscando esclarecer los motivos que llevaron a este trágico desenlace en el barrio San Francisco IV.