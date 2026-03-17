Huyó en contramano para evitar un control y casi atropelló a un ciclista: terminó imputado en Cipolletti

La persecución comenzó en un control sobre Ruta 22 en Cipolletti y terminó varios kilómetros después en Ruta 151, donde el conductor fue interceptado.

Un conductor fue imputado por protagonizar una peligrosa persecución tras escapar en contramano para evitar un control de alcoholemia en los puentes carreteros que conectan Cipolletti con Neuquén. El hecho ocurrió el domingo por la mañana y finalizó varios kilómetros después, cuando el vehículo fue interceptado por personal policial. La Justicia dispuso medidas de control mientras avanza la investigación.

Maniobra peligrosa en el control

De acuerdo con la acusación fiscal, el episodio comenzó alrededor de las 7 en un control del Cuerpo de Seguridad Vial ubicado sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1216,5, en el cruce hacia Neuquén.

En ese contexto, una camioneta Chevrolet S10 sin dominio visible, en la que viajaban varias personas, se aproximó al puesto. Al advertir la presencia policial, el conductor detuvo la marcha a unos 30 metros.

Luego realizó una maniobra de reversa en dirección a la rotonda de Ruta 22 y calle Pacheco, y en ese movimiento casi atropelló a un ciclista que circulaba por la zona.

Persecución y fuga en contramano

Ante la maniobra evasiva, los efectivos iniciaron una persecución por la Ruta 151 en dirección a Cinco Saltos.

Durante el seguimiento, los policías le ordenaron reiteradamente que detuviera la marcha, pero el conductor desobedeció las indicaciones, aumentó la velocidad y circuló en contramano en distintos tramos.

Además, intentó escapar por caminos rurales para evadir a los móviles policiales, lo que incrementó el riesgo para terceros.

Intercepción y formulación de cargos

Finalmente, el vehículo fue interceptado a la altura del kilómetro 6,5 de la Ruta 151. Allí los uniformados identificaron al conductor y a las personas que lo acompañaban.

La Fiscalía le atribuyó el delito de resistencia a la autoridad en carácter de autor, conforme a lo establecido en el Código Penal.

Medidas judiciales

La jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos y habilitó la investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.

Además, dispuso como medida cautelar que el imputado se presente cada diez días en una comisaría de la ciudad de Neuquén, donde tiene fijado su domicilio, hasta la instancia de juicio.

La causa continuará en etapa investigativa mientras se analizan las pruebas recolectadas y se determinan las responsabilidades en el hecho.