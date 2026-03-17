Pidieron 10 años de prisión para un condenado por abuso sexual infantil en Neuquén

Un fiscal de Neuquén solicitó una pena de 10 años de prisión para un hombre que fue declarado responsable de abusar sexualmente de una niña de su entorno cercano en la ciudad de Plottier. El pedido se realizó en el marco de una audiencia de determinación de la pena, luego de que en diciembre de 2025 el imputado fuera condenado tras un juicio oral.

Condena por abuso sexual agravado

Durante el debate, el tribunal colegiado consideró acreditada la responsabilidad penal del acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado.

La calificación contempla agravantes por la situación de guarda y la convivencia preexistente con la víctima, lo que incrementa la gravedad del hecho.

Según la acusación, los abusos ocurrieron en un domicilio de un barrio de Plottier donde la niña convivía con el imputado y su madre.

Hechos ocurridos durante la convivencia

De acuerdo con lo probado en el juicio, los hechos se produjeron en fechas no precisadas entre 2022 y abril de 2023.

El acusado aprovechaba momentos en los que la menor quedaba a su cuidado para cometer los abusos, en un contexto de cercanía y confianza que fue determinante para la investigación.

Agravantes y atenuantes

El fiscal del caso, Manuel Islas, fundamentó el pedido de pena en distintas circunstancias agravantes, entre ellas la relación de guarda, la convivencia y la asimetría de poder entre el imputado y la víctima.

También mencionó el uso de mecanismos extorsivos y la diferencia de edad como factores que incrementaron la gravedad del delito.

Como atenuante, se tuvo en cuenta que el acusado no posee antecedentes penales computables.

Pedido de inscripción en registro

Además de la pena de prisión, el fiscal solicitó que el condenado sea incorporado al Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual.

Este registro permite un seguimiento específico de las personas condenadas por este tipo de delitos.

A la espera de la sentencia

El defensor de los Derechos de Niñez y Adolescencia, que intervino como querellante institucional, acompañó el pedido de pena realizado por el Ministerio Público Fiscal.

Tras escuchar a las partes, el tribunal —integrado por dos juezas y un juez— pasó a deliberar y adelantó que dará a conocer el monto de la pena dentro del plazo legal.

La definición se realizará en una próxima audiencia que será fijada por la Oficina Judicial.