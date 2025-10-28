Un policía de Roca irá a juicio acusado de dispararle a su pareja con el arma reglamentaria

Un agente de la Policía de Río Negro será llevado a juicio acusado de disparar contra su pareja durante una discusión en su vivienda. El hecho ocurrió en mayo de 2025 y provocó lesiones graves en la mujer, quien sufrió una fractura en el pie derecho producto del impacto del proyectil.

La Fiscalía sostuvo que el hecho se enmarca en un contexto de violencia de género y solicitó la intervención de un tribunal colegiado compuesto por tres jueces, dado que la pena prevista podría superar los tres años de prisión.

La discusión y el disparo

Según la acusación, el 18 de mayo de 2025, entre las 5 y las 6 de la mañana, el cabo primero, Hugo Mariano Ñancuan, discutió con su pareja mientras ella se encontraba acostada en la cama. En medio del conflicto, tomó su arma reglamentaria —una pistola que estaba sobre un zapatero— y comenzó a gritarle.

En un estado de exaltación, el agente cargó el arma y, mientras apuntaba hacia la mujer, repitió la amenaza: «Vos no me vas a dejar», antes de apretar el gatillo. El disparo impactó en el pie derecho de la víctima, perforándolo.

La mujer sufrió una herida con «fractura del hueso cuboides tarsiano, con orificio de entrada y salida, sin desplazamiento». El informe médico calificó la lesión como de carácter grave.

La calificación penal

El fiscal del caso, Gastón Britos Rubiolo, calificó el accionar del agente como lesiones graves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con amenazas con armas y abuso de armas. La acusación se formula en base a los artículos 45, 55, 92, 90, 80 incisos 1° y 11°, 149 bis y 104 del Código Penal.

Durante la audiencia de control de acusación, la defensa pública que representa a Ñancuan no presentó objeciones ni cuestionó la calificación legal, dando por acreditada la descripción de los hechos presentada por la Fiscalía.

Suspensión del agente y avance judicial

Tras el episodio, la Jefatura de Policía de Río Negro dispuso la suspensión preventiva del cabo primero Ñancuan a partir del 20 de mayo de 2025. La resolución fue firmada por el comisario general Daniel Bertazzo y se enmarca en un sumario administrativo iniciado por la fuerza.

Durante la audiencia, el juez Fernando Sánchez Freytes confirmó la validez del proceso y dictó la apertura a juicio oral. Señaló que la acusación fiscal es “razonable y pertinente”, y que la prueba presentada —documental, material y testimonial— será incorporada al debate.

La defensa no ofreció pruebas ni presentó objeciones, adhiriendo a las convenciones probatorias propuestas por la Fiscalía.

Cuestiones procesales y salida de la querella

En el inicio de la audiencia, el juez resolvió la salida de la querella particular, representada por la abogada de la víctima, por haber presentado su acusación fuera de término. La defensa había planteado la nulidad de su intervención conforme a los artículos 160 y 58 del Código Procesal Penal.

El juez explicó a la víctima que, aunque ya no actúe como acusadora particular, continuará representada por el Ministerio Público Fiscal, que ejerce la acusación pública en defensa de sus derechos.

«El hecho de que usted no sea querellante no significa que no tenga representación. El fiscal es el representante de la víctima y puede recibir sus sugerencias en el desarrollo del juicio», le aclaró personalmente el magistrado a la víctima durante la audiencia.

Próximos pasos

El tribunal dispuso que la Oficina Judicial designe por sorteo a tres jueces para la realización del juicio oral contra Hugo Mariano Ñancuan, quien enfrenta cargos por delitos de violencia de género agravados por el vínculo y el uso de su arma reglamentaria.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que, tal como lo solicitó la acusación, se avanza hacia la etapa de juicio con una plataforma punitiva que contempla una pena superior a los tres años de prisión.

Además, indicaron que existen medidas cautelares vigentes, que prohíben cualquier tipo de contacto y/o acercamiento del imputado hacia la victima.